交易員稱鮑爾給新興市場送來了「大禮」

【彭博】-- 傑羅姆 · 鮑威爾給新興市場投資者送來了他們期望中的大禮，為做多新興市場資產帶來支撐。
MSCI 衡量開發中國家貨幣的指數連續第六天攀升，股市觸及四個月高位，因為聯儲會表示會對未來任何利率行動都保持「耐心」，並暗示采用靈活的縮表路徑。與新興市場 2018 年底被悲觀情緒裹挾時相比，這波風險偏好下的上漲可說是迅速扭轉了局面。
「意義太大了，」NWI Management 執行長 Hari Hariharan 表示。「另一邊，德拉吉表現得非常、非常鴿派。」他看好新興市場股票和巴西里耳。
瑞銀財富管理駐紐約策略師 Alejo Czerwonko
- 「今天市場走勢說明聯儲會言論的變化程度在預期之外。一個更靈活的聯儲會，顯然不僅願意調整利率路徑，還願意調整資產負債表的變化幅度，是新興市場資產看漲的信號。」
- 「我們預計當前宏觀環境將導致美元走軟，這歷來都是利好新興資產的因素。」
- 「我們維持在全球投資組合中超配新興市場信貸產品和股票的頭寸。例如在新興市場信貸產品中，我們更青睞高收益而非投資級。」
Totem Macro 創始人 Whitney Baker
- 「在周期尾聲，當經濟成長放緩的跡象開始反映到市場定價並體現到數據中時，聯儲會就會確實停止加息。」
- 她建議買 MSCI 新興市場股票指數，賣標普 500 指數，特別看好土耳其，阿根廷，俄羅斯和墨西哥的資產。
TCW Group Inc 新興市場策略師 Christopher Hays
- 「現在肯定是淨利好，特別是如果給美元和美國利率造成下行壓力的話。」
- 「最近我們看到的鴿派論調表明，聯邦公開市場委員會對美國和全球經濟成長的樂觀程度下降。」
- 「beta 更高的新興市場資產和對美元敞口更高的資產將會勝出。」
Brandywine 基金經理 Anujeet Sareen
- 「總而言之，聯儲會不會構成國內和全球復甦的障礙。」
- 在大宗商品面臨有利環境的情況下，拉美貨幣可能受益最多。