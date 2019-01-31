交易員稱鮑爾給新興市場送來了「大禮」

【彭博】-- 傑羅姆 · 鮑威爾給新興市場投資者送來了他們期望中的大禮，為做多新興市場資產帶來支撐。

MSCI 衡量開發中國家貨幣的指數連續第六天攀升，股市觸及四個月高位，因為聯儲會表示會對未來任何利率行動都保持「耐心」，並暗示采用靈活的縮表路徑。與新興市場 2018 年底被悲觀情緒裹挾時相比，這波風險偏好下的上漲可說是迅速扭轉了局面。

「意義太大了，」NWI Management 執行長 Hari Hariharan 表示。「另一邊，德拉吉表現得非常、非常鴿派。」他看好新興市場股票和巴西里耳。

瑞銀財富管理駐紐約策略師 Alejo Czerwonko

Totem Macro 創始人 Whitney Baker

「在周期尾聲，當經濟成長放緩的跡象開始反映到市場定價並體現到數據中時，聯儲會就會確實停止加息。」

她建議買 MSCI 新興市場股票指數，賣標普 500 指數，特別看好土耳其，阿根廷，俄羅斯和墨西哥的資產。

TCW Group Inc 新興市場策略師 Christopher Hays

「現在肯定是淨利好，特別是如果給美元和美國利率造成下行壓力的話。」

「最近我們看到的鴿派論調表明，聯邦公開市場委員會對美國和全球經濟成長的樂觀程度下降。」

「beta 更高的新興市場資產和對美元敞口更高的資產將會勝出。」

Brandywine 基金經理 Anujeet Sareen