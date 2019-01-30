紐約匯市—脫歐修正案遭否決 延後脫歐未果 英鎊走跌

週二 (29 日) 交易，英國國會拒絕脫歐協議一系列修正案後，英鎊走跌。然而，英國國會議員也排除無協議脫歐的情況，通過一項修正案以替換愛爾蘭的備案措施。

梅伊首相的初始提案本月初已遭到否決，現將重返歐盟試圖獲得對現有協議具有法律約束力的修訂。週二表決後，梅伊向國畫發表談話，她稱重新談判並不是一件容易的事。歐盟先前表態，不可能重啟談判。

與此同時，國會通過無協議修正案的結果，支撐英國不可能無協議脫歐的市場預期。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 表示，「歐盟已經表態，愛爾蘭備案措施不能更動，現在梅伊只能回家收拾行李，趕緊去布魯塞爾重新談判出一份新協議。」

然而，因為延長脫歐時間表的提案遭否決，英鎊兌美元和歐元均走跌，且未能拉回。

延後脫歐的修正案遭否決後，英鎊立刻下跌

英鎊兌美元自週一晚間的 1.3157 美元下跌至 1.3074 美元。

歐元兌英鎊上漲 0.7% 至 0.8747 英鎊。

與此同時，英國保守黨內一些脫歐派和留歐派政治人物已經同意一項秘密脫歐妥協計畫 (C 計畫) 以確保有序脫歐且重新凝聚黨團。

其他主要貨幣方面，美元、歐元和日圓均在窄幅內交易，因為週二經濟數據較少，且週三 Fed 會議決議和中國經濟數據在即。

美國 1 月份消費者信心指數大降至 18 個月低點。

ICE 美元指數上升 0.1% 至 95.828。歐元兌美元上升 0.1% 至 1.1435 美元。

美元兌日圓持平在 109.35 日圓。