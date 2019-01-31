否極泰來 新興市場債券1月份寫2年多來最佳表現

由於經濟增長放緩、聯準會 4 次升息，以及對中美全面貿易戰的擔憂，新興市場的股票和債券在 2018 年大受打擊。但走入 2019 年，似乎市場方向已經大反轉。

新興市場債券正處於兩年半以來的最佳月份，去年最令人擔憂的原因，在聯準會對利率的態度轉趨謹慎，美中貿易談出協議的機率上升，而新興市場經常帳餘額改善之下，今年 1 月見到強勁反彈。

JPMorgan EMBI 全球多元化新興市場債券指數，今年 1 月迄今的回報率為 3.3%，有望寫下 2016 年 6 月以來的最佳月度表現。以美元計價的新興市場債券平均殖利率，也已由去年 11 月高點 6.3%，本週已下降至 5.7%。

研究公司 Totem Macro 創辦人 Whitney Baker 表示，新興市場變得便宜，暫時不需要外資進入，因此即使全球市場風險仍高，新興市場債仍然看多。

近期新興市場狀況出現在厄瓜多，他們正努力應對石油收入減少及財政況狀不穩定，並表示可能需要 IMF 在今年晚期提供幫助。但他們本週發行的 10 億美元的 10 年期債券，還是順利進行，說明市場情緒已有改善。

相較於厄瓜多，阿根廷與巴西傳遞的訊息似乎更為正面，投資人對阿根廷能夠持續 IMF 計畫的信心增強，對巴西右翼總統 Jair Bolsonaro 充滿期待，均幫助兩國債券的反彈。

Vestact 投資組合經理 Michael Treherne 認為，在新興市場，通常是政治推動經濟發展，與先進國家經濟推動政治的情況不同。因此，地緣政治一直是新興市場的風險，去年的阿根廷和土耳其，其實都與政治問題有關。

上週，IMF 將 2019 年全球成長預測下調至 3.5%，不過卻意外地將南非成長前景，由 0.8% 上調至 1.4%。與此同時，國際金融協會 (Institute for International Finance) 預測，今年主要新興市場的對外貿易和投資將達到 1 兆美元，利多新興市場。

Treherne 表示，許多國際資金經理表明，他們傾向在新興市場投資更多，這是個好消息。他相信，新興市場的選舉結果—什麼人當選、推出何種政策，都是外國直接投資是否流入的重要因素。