倒數59天！延遲脫歐無望 英鎊慘跌

距離英國預定 3 月 29 日脫歐剩 2 個月，週二 (29 日) 國會議員對英國脫歐相關的多項修正案進行一系列關鍵投票 ，其中工黨議員提出的 Cooper 修正案本有望延長英國脫歐期限，但週二 (29 日) 國會議員以 321 票對 298 票微小差距慘遭否決。

該投票結果出爐後，英鎊兌美元重挫 0.6% 至 1.307 美元，刷下單日新低。

英鎊兌美元走勢圖。(圖：investing)

工黨議員 Yvette Cooper 所提的 Cooper 修正案，週二遭國會議員以 321 票對 298 票否決這項修正案。

Cooper 修正案被外界視為英國政府關鍵性的討價還價工具，能將英國脫歐議題控制權自梅伊政府手中轉移到國會，迫使梅伊延長脫歐談判時間，推遲至 12 月 31 日。

該修正案試圖給予更多時間達成正式的英國脫歐協議，以排除無協議脫歐。無協議脫歐普遍被視為將對英國經濟造成極大負面的影響，英國將不得不遵循世貿組織 (WTO) 的貿易規則。

在多項修正案投票中，資深保守黨國會議員 Graham Brady 提出 Brady 修正案以 317 票對 301 票通過，這是唯一一個贏得支持的修正案，也為英國首相梅伊帶來脫歐談判的利器。

Brady 修正案旨在撤換愛爾蘭邊境後備計劃，授權首相梅伊與歐盟重新磋商，計畫促使歐盟讓步，修改北愛與愛爾蘭之間不出現硬邊境的條款。

英國首相梅伊表示：「現在很明顯，有一條與歐盟達成實質性和可持續協議的途徑。」梅伊還承諾會排除愛爾蘭與北愛爾蘭之間的硬邊界。

所有英國國會投票的所有修正案都需要得到歐盟的支持。歐盟已表態不願意在 2018 年底與英國首相 Theresa May 達成的協議上做出任何讓步。

英國在 2016 年 6 月舉行公投後決議退出歐盟，此決定引發了全球金融市場的漣漪。