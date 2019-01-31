〈財報〉店面升級壓低美國市場表現 麥當勞海外表現優異

麥當勞 McDonald's (MCD-US) 週三 (30 日) 公布的財報優於預期，因為改良過的現代化餐廳推動了國際銷售，但美國同店銷售因升級遇到困難，表現不佳。

總裁兼執行長 Steve Easterbrook 在一份聲明中表示，「我們通過在餐廳現代化方面取得實質性進展，為我們的客戶提供更多方便、選擇、和價值，並繼續改變我們的業務」。

麥當勞最新一季財報顯示：

調整後每股純益 EPS 達 1.97 美元，高於預期的 1.89 美元。

淨營收下降 3% 至 51.63 億美元，但仍超過華爾街預期的 51.62 億美元。

國際銷量佳，同店銷售額成長了 5.2%，高於分析師預估的 4.67%。

全球同店比銷售額成長 4.4%，高於預期的 3.9%。

論國際市場，英國、德國、和澳大利亞的業績都表現強勁。Easterbrook 將這些國家的優秀表現歸公於現代化的餐廳，促進銷量。

然而，本土美國同店銷售額低於預期，季度增長僅 2.3%，分析師則之前預期增長 2.4%。去年，美國至少開業一年的同店銷售額增長 4.5%，遠高於上一季的數據。

GlobalData Retail 分析師 Neil Saunders 在一份報告中提到，「在美國，對於加盟商的壓力特別嚴重，導致更多不滿和沮喪的情況。核心問題是成本成長超約了銷售額增長，而報酬正在減少中」。

麥當勞一直在通過自助服務亭等高科技，升級改造其美國商店。去年 11 月，它推動了從 2020 年至 2022 年的翻修期限計劃，預計到 2020 年底將完成大部分項目。選擇在 2020 年後完成裝修的加盟商將獲得從公司總部較少的補助。

麥當勞計劃在 2019 年花費近 10 億美元升級約 2000 個美國地區店面。2018 年，它耗資了 14 億美元改造了約 4500 家餐廳，每天 10 間店面重新開幕。麥當勞股價收盤下降了 0.22% 來到 181.77 美元。

麥當勞股價趨勢圖

關閉商店來升級 (裝修) 對其同店銷售額造成了壓力，也造成了加盟主對報酬率的不滿。去年 10 月，加盟商成立了一個獨立的組織，全國業主協會。Easterbrook 在電話會議上告訴分析師，他也最近會見了一些加盟商。

由於美國銷售放緩，麥當勞一直在尋求促銷和新的早餐食品來刺激消費，本季度菜單價格也上漲了約 2%。去年 11 月時，麥當勞開始限時提供 Triple Breakfast 早餐三明治，而接下來的一個月，它再重新推出 2 款產品以 5 美元價格的套餐。這也意味著麥當勞希望遠離折扣菜單，試圖提高平均訂單價格，以彌補下降的客流量。

此外，在外送方面，該公司表示其全球外送業務已達 30 億美元。法國、美國、和英國，外送銷售增長達到了雙位數，而加拿大和俄羅斯更是成長。

在全球範圍內，麥當勞計劃在 2019 年增加 750 間餐廳。

展望 2019 年，預計 EPS 將以高個位數成長，銷售額應成長 3% 至 5%。同時，麥當勞預計，美國的商品成本將增加 1% 至 2%，主要國際市場將增加 2%。