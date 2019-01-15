台灣麥當勞跟進漲價腳步 單點主餐幾乎全漲

繼台灣肯德基宣布漲價後，台灣麥當勞今 (15) 日也宣布，考量營運策略並檢視產品價格結構，部分產品自 23 日凌晨零時起調整價格，超值全餐的單點主餐均調漲 3 元 (僅雞翅降 7 元)，使超值全餐平均漲幅約 0.8%(含所有配餐)，而早餐單點主餐也全面調漲 3 元，使整體早餐套餐平均調幅約 1.6%(含所有配餐)。

除了漲價商品，麥當勞指出也有降價品項， McCafé 共 8 項鮮奶茶全面調降 10 元、點心類「漢堡」調降 2 元、主餐中僅「麥脆鷄翅」調降 7 元。

同時，備受消費者喜愛的「1+1=$50」優惠仍將持續供應，並保留部份超值全餐百元有找、「甜心卡」買 A 送 B 和「得來速 VIP 卡」。

消費者也可留意，麥當勞將停止販售共 12 項商品，包括柳橙酷蘇打、漂浮系列 (汽水 / 紅茶 / 柳橙酷蘇打)、芝麻聖代、芝麻冰炫風、熱巧克力、美式冰咖啡、好時光大早餐、好享受大早餐、BBQ 嫩鷄翅、麥脆鷄分享盒、同歡分享盒和派對分享盒等。

而台灣肯德基今日起已調整部分餐點售價，包括單點蛋撻、炸雞和堡類調升 2 至 10 元，整體產品價格調幅約 5%。

今年以來不少知名連鎖業者漲聲響起，包括鼎泰豐、鬍鬚張，以及多家知名連鎖飲料店，反映基本工資調升。