【永誠投顧】關鍵K團隊(盤後分析1/30)

加權指數上漲 0.67 點 (+0.01%) 收 9932 點。

櫃買指數上漲 0.73 點 (+0.57%) 收 129.9 點。

◆今日大盤解析:

今日台股封關日, 指數維持小幅上下震盪。成交量維持約 991 億元。目前季線扣抵位置為 9872, 季線已經觸底開始走平, 月線扣抵位置為 9554, 兩個重要均線在 9764 附近形成黃金交叉, 若年後量能再度挺昇, 利基型科技股預估在指數震盪中仍能領先創高!!

◆重要事件:

1. 中國拚汽車下鄉 高端零組件廠可望受惠: 中國政府為刺激車市銷售,宣布重啟汽車下鄉補貼,可望進一步拉抬台灣汽車零組件廠商後市表現,不過,法人指出,由於去年第 1 季基期墊高、過去政策補貼力道大,及目前整體經濟情勢放緩,刺激效果還有待觀察,與高端品牌合作較深的零組件廠,相對較有表現機會,包含英利 - KY、東陽等。

2. 華為傳要求台積電、日月光、京元電將產線移往中國 以防範美國出口禁令。根據日經報導,華為正要求供應商將部分生產線轉移到中國,以防範未來可能面對的美國技術准入限制,目的是將公司的營運風險降至最低。日經引述消息人士指出,華為已與台積電商談將部分晶片生產轉移到南京的一個工廠,且華為也告知日月光,京元電子,希望將大部分生產轉移到中國的工廠。華為此舉主要是因應美國檢察官周一宣布對華為及相關公司提起刑事訴訟,指控該公司從事銀行欺詐,違反美國對伊朗的制裁和竊取商業機密。最新的消息指出,美國司法部表示華為兩間子公司 Huawei Device Co Ltd 和 Huawei Device USA Inc 犯下電匯詐騙和妨礙司法,竊取 T-Mobile 機器人技術來測試智慧手機的耐久性。

3. 台光電打入類載板供應鏈 外資升評為「加碼」 目標百元: PCB 廠類載板製程,已漸獲品牌手機廠重視,今日市場傳中國華為、韓國三星等新手機,都將採用類載板的設計,同時,台光電 (2383-TW) 將加入類載板基材的供應,外美系資調升台光評等由「中立」升為「加碼」,目標價 100 元。 美系外資最新報告指出,看好類載板擴大應用,市場滲透率加高,提高 CCL 廠台光電評等由「中立」調升為「加碼」,目標價 66 元提高到 100 元。

4. 台積電 29 日針對晶圓 14B 廠發生晶圓良率偏低問題再次發表聲明,表示主要是 12 奈米及 16 奈米晶圓良率出問題,是供應商供應的光阻原料不符規格造成。亞系外資認為,台積電晶圓瑕疵問題受影響客戶包括海思半導體(HiSilicon)、輝達(Nvidia)、聯發科,推估將影響台積電今年第一季營收約 1%,雖不致於讓台積電下修第一季財測,但毛利率恐受拖累;不過,台積電第一季受影響的營收應該會遞延到第二季,預期將貢獻第二季營收 1% 到 2%,建議投資人可趁股價回檔時布局,維持「優於大盤」評等和目標價 250 元。美系外資表示,台積電 16 奈米和 12 奈米晶圓約 1 萬到 2 萬片出現瑕疵,應該不會影響包括聯發科、輝達、海思半導體等客戶營收,因為台積電客戶已持有較多的晶片庫存;基於材料認證的責任,台積電可能為部分損失負責,假設每片晶圓的製程成本為 3,500 美元(約新台幣 10.8 萬元),台積電負責的損失恐高達 7,000 萬美元,相當於台積電單季獲利約 2%,因此維持「中立」評等和目標價 199 元。

5. 迴避關稅,網通廠產能大遷移: 中美貿易戰後續發展難以預測,加上包括路由器等共 230 億美元的網通產品已被納入 25% 的關稅清單,許多原在中國大陸都設有工廠、且外銷美國佔營收比重又舉足輕重的台灣網通廠商,近來陸續將產能移回台灣製造或是遷往東南亞另闢生產據點,以期將關稅問題對營運的影響降到最低。中國大陸以其土地、勞力成本優勢,加上政策支持,早已成為世界工廠。以台灣網通產業來說,除了神準(3558)是所有產品都 100% 在台灣製造,包括智邦(2345)、中磊(5388)、啟碁(6285)、正文(4906)、明泰(3380)、仲琦(2419)、台揚(2314)等等網通設備產品廠商,在大陸都有工廠。

◆國內外重要經濟數據:

1. 全球供應鏈重組,工具機拚下一波成長: 2018 年是極熱與極冷的一年,有多家台灣工具機相關廠商營收寫下歷年新高,不過卻也在同一年的下半年出現轉折,大陸 PMI 製造業指數從 6 月開始一路下滑,更在去年 12 月跌破景氣榮枯線,台灣工具機新接單也明顯放緩。

2. 消費者信心驟降、觀望鮑爾談話,殖利率下挫: 聯邦公開市場委員會 (FOMC) 展開為期兩天的貨幣政策會議、聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 即將發表會後談話,讓債市普遍觀望,公債殖利率則在會議前夕下滑。MarketWatch 報導,Tradeweb 報價顯示,紐約債市 1 月 29 日尾盤時,對聯準會 (Fed) 利率決策較敏感的美國 2 年期公債殖利率下跌 2.3 個基點至 2.569%;10 年期公債殖利率下跌 3.2 個基點至 2.712%;30 年期公債殖利率下跌 1.8 個基點至 3.042%。(註:公債價格與殖利率呈現反向走勢。)FOMC 29 日召開眾所矚目的貨幣政策會議,鮑爾將在 30 日會後召開記者會、向市場傳達央行接下來的貨幣政策方向。投資人屆時將緊盯,在全球經濟疑慮罩頂的環境下,Fed 是否會暫緩升息步伐、並提前結束減表行動。

3. 黃金創近期高點達 1313 美元 / 盎司 (此波低點 1183), 已經上漲 11%。

4. BDI 指數跳水:

觀察近五日原物料市場,除 BDI 指數外,其餘原物料僅小漲小跌,唯獨 BDI 指數大跌 23%,由 1112 點,大跌至 852 點。

BDI 指數跳水,主要是春節長假在即,中國工廠陸續停工,電廠採購規模縮減,煤炭需求慘淡。除此之外,鐵礦砂大廠淡水河谷,位於巴西東南方一處礦場發生潰堤,導致礦產運不出去,鐵礦砂產能減少 1.5%。

◆強勢族群與弱勢族群:

強勢族群

SMT:

6278 台表科 + 6.85%

高速傳輸

5269 祥碩 +8.14%

4966 譜瑞 - KY +2.25%

3533 嘉澤 +1.43%

散熱模組

3324 雙鴻 +3.40%

6230 超眾 +3.32%

3071 協禧 +2.78%



弱勢族群

3D IC

2303 聯電 (5.42)

3289 宜特 (3.70)

8046 南電 (2.04)

二極體

2302 麗正 (3.94)

2481 強茂 (1.21)

5425 台半 (1.06)

隱形眼鏡

8406 金可 - KY (1.49)

8215 明基材 (1.01)

1565 精華 (0.88)

◆盤勢架構:

今天大盤大型股漲跌互見, 華碩與南亞科領軍上揚, 但權值股聯電與友達跌幅都在 5% 以上, 大型股今天表現比較沉悶, 5G 網通指標智邦與智易今天又再度發動攻勢, 顯見市場法人對 5G 的相關展望還是持比較樂觀的態度, 小型股最近則資金輪動很快, 幾乎都在矽晶圓 / IC 設計 / 高速傳輸等次族群打轉, 預估這種指數受到壓抑, 但次類股紅通通的態勢會持續延續到年後!!

◆總結:

今天黃金市場的表現非常強勢, 創下 1311 美元近期高點, 自低點反彈也將近 11%, 除了美國可能延緩升息, 美元短期弱勢推升金價外, 市場避險需求也同步進來, 預估金價還有高點可以期待! 指數於 1/25 跳空向上突破 9919 點同時,日 KD 已醞釀背離風險,在美股高檔反轉壓力下,台股 1/29 以跳空方式失守了 5 日均線,並使日 KD 高檔死亡交叉,確立 KD 高檔背離,短線上需觀察上升軌道、10 日線與 1/25 多方缺口能否守穩,台股方有續攻的機會, 待開紅盤後再視國際盤勢氛圍,擇股彈性操作因應!!

作者: 永誠國際投顧 藍登耀分析師

