【倫元投顧】年後可望推動中多走勢

台積電屋漏偏逢連夜雨，除了晶圓瑕疵事件外，又碰到大客戶 NVIDIA 下修財報，導致股價快速壓回，不過中小型股表現卻相當活躍。

不過，今天強勢者若波段漲幅已大，未必會是開紅盤後的主流，因為新的市場力回歸，不會幫舊主力抬轎，因此，開紅盤 3 天後才能真正確認 “階段主流”。

盤面來看，散熱、PCB、光學、半導體矽晶圓等相對強勢，此類中小型股屬於市場性買力，換句話說，投機力竟然在封關日升溫，這為開紅盤後台股啟動好彩頭！

技術線型分析，今日加權指數守住 10 日均線支撐，顯示多頭結構並未被破壞，由於 20 日均線 (月線) 已向上穿越 60 日均線 (季線) 形成黃金交叉，中多架構儼然完成，剩下就是年節期間國際股市不要有太大波動，年後資金回籠可望推動中多走勢。

分析大環境可能的變數，一是美中貿易談判的結果 (應該會有好的發展)、二是美國企業財報利空是否能淡化，漲多的回檔不用擔心 (美股位階較高)，只要沒有影響大環境的特殊利空，年後行情就可樂觀看待；至於正規主流股，就交給市場去認定了，年後將針對大內高手切入的方向積極布局新主流。

楊天迪分析師

★ 此研究報告著作權屬倫元證券投資顧問 (股) 公司，切勿盜用或翻印，否則追究責任，決不寬貸

★ 所有資料僅供參考，本公司不負盈虧責任

倫元證券投資顧問股份有限公司 (104) 年金管 投顧新字第 006 號

