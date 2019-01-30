台灣第四季GDP前瞻：經濟增速料創逾兩年來最慢 央行料保持耐心

台灣第四季經濟成長率料連兩季放緩來到九個季度以來最低。分析師預估在全球景氣放緩下，台灣經濟今年上半年難有表現，待下半年才有機會緩步走出谷底，台灣央行料持續保持耐心，貨幣政策料全年仍持續按兵不動。

台灣主計總處將在周四公佈第四季 GDP 數據。截至周三上午 9 點的彭博調查顯示，14 位分析師預估中值為較上年同期成長 2.1%，放緩至 2016 年第三季以來最低。受訪分析師對第四季的最低預估為 1.6%，最高估 2.8%。

台灣此輪經濟擴張循環在 2017 年下半至 2018 年上半連四季達到 3% 成長率後，去年第三季開始降溫至 2.27%。隨著美中貿易戰加劇全球經濟下行風險，台灣景氣對策信號去年第四季加速下跌，並在 12 月份亮出逾 2 年來的首次藍燈。主計總處於 11 月 30 日下修 2019 年經濟成長率預估至 2.41%，今年的商品出口估僅成長 1.96%。

台灣央行在 12 月底的會議中決定連十季維持利率不變，央行的預測亦顯示今年經濟及通膨放緩。央行總裁楊金龍在會後記者會上表示，決策仍以穩健為主，不會為了讓未來有降息空間，而先採取預防性升息。而當記者再追問重貼現率已近歷史低點、還有降息空間嗎？楊金龍也重申有空間。

分析師評論

台新投顧經理喬慕恩：美國景氣可能已處在頂點，今年美國可能是先強後弱，中國、歐元區、日本等其他經濟體的經濟數據可能持續下探，台灣的製造業動能前景保守看待，外銷訂單料持衰退一段時間

貿易戰是一個觸發點，即使沒有貿易戰，全球景氣也在放緩過程，只是貿易戰加劇這個影響

中美貿易協議談成可能也是暫時性的，下半年雙方或將再度出現摩擦，持續對台灣出口及外銷訂單造成負面影響，對經濟造成額外的下行風險

景氣循環從過去經驗來看，目前的低迷期可能最長達一年，但如果各國央行及早採取行動，反向採取寬鬆，可能縮短下行時間

台灣景氣今年上半年可能持續都是藍燈，下半年有機會脫離，主要是去年 6 月後基期開始往下走

維持央行貨幣政策全年都將按兵不動的預估

國泰投信分析師戴璽庭：受到內外需情勢在 11 月及 12 月開始急速惡化的影響，預估第四季經濟成長率將低於主計總處的預估