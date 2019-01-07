〈進出口統計〉新南向不給力 我對東協12月出口值年減逾1成

財政部今 (7) 日公布去年進出口統計概況，以區域來看，12 月主要出口市場中，包括對中國、香港與東協輸出衰退，年減幅約 1 成左右；但對於美國、歐洲與日本市場則持續成長。

財政部統計，去 (2018) 年我國對日本、歐洲、美國、中國與香港出口值皆持續成長，且出口值同步創下歷年新高，年增幅分別為 11.1%、8.3%、7.5%、6.3%；相較之下，我對東協市場出口則略顯衰退，全年出口值較去年同期微幅減少 0.6%。

進一步細看各主要市場表現，財政部統計處處長蔡美娜表示，中國與香港受到廠商投資計畫縮手，導致我對中國與香港單月出口值 115.4 億美元，較去年同期減少 9.9%，而這也是造成我出口連 2 黑的主要原因。

以產品類別來看，包括電子零組件、光學器材與基本金屬及其製品衰退幅度最大，分別較去年減少 12.1%、16.6%、19.7%。

同樣呈現衰退還有東協市場，我對東協 12 月出口值為 46 億美元，較去年同期減少 12.6%，其中礦產品輸出衰退幅度最大，年減幅高達 55.1%，電子零組件年減 2.5 億美元、減幅 11.6%。

另外，對美國出口則持續成長，12 月出口額達 37.5 億美元、年增 13.4%，不僅創歷年單月新高，更是連續 27 個月正成長；以產品類別來看，包括資通與視聽產品、基本金屬及其製品、機械等三類產品皆同步成長，年增幅分別達 20.8%、16.4%、14.8%。