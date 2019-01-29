勞動基金單月賠逾千億遭質疑 勞動部強調：整體績效仍優於大盤

全球股市去 (2018) 年 10 月股災，讓勞動基金也無法倖免於難，去年 10 月就慘虧逾千億，遭外界質疑投資策略恐欠缺嚴謹，要求立院應對勞動基金投資進行調查，勞動基金運用局今 (29) 日強調，勞動基金短期績效雖受國際政經因素影響，但單月跌幅 3.34% 仍比主要市場指標來的好。

勞動基金去年 10 月受到全球股災拖累，單月虧損高達 1,227 億元，遭外界質疑勞動基金運用局投資未考量市場劇烈波動因素，要求立院應調查勞動基金單月鉅額虧損的原因。

對於外界質疑，勞動基金局今日發布新聞稿指出，去年 10 月份國際金融市場在中美貿易戰持續升溫、英國硬脫歐疑慮及新興市場國家資金外流、歐元區經濟成長陷入停滯及部分大型企業財報不佳等重大議題影響下，全球股、債市均呈現大幅下跌，勞動基金也因此出現單月跌幅 3.34%，但相較於市場主要指標 MSCI 全球、亞太、新興市場及台股加權股價指數 10 月份跌幅分別為 - 7.49%、-10.26%、-8.91%、-10.94%，投資表現仍較市場主要指標為優。

勞動基金運用局表示，以整體勞退基金而言，過去雖經歷全球股市震盪，截至 2017 年底，最近 10 年的平均報酬率仍有 3.75%，中長期投資績效均優於法定的保證收益率；勞保基金 2017 年度收益 532 億元，增加基金收入；以中長期來看，自勞健保 2005 年分隸以來，勞保基金累積收益為 3,724 餘億元，超過基金規模 7,017 億元半數，近 3 年與 10 年之平均報酬率仍有 3.86% 及 3.28% 長期績效穩健。

展望未來，勞動基金運用局表示，雖然全球政經存在不確定性，但美國升息步調將趨於緩和，貨幣政策對全球金融市場負面影響減弱，勞動基金投資以增進長期穩健收益為原則，仍將持續密切關注經濟情勢，在可承受風險下追求基金穩健報酬，保障勞工經濟安全與退休生活。