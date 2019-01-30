今年用黃金避險的3大理由

撰文: 林奇芬

中國人最喜歡的投資工具——黃金，已歷經很長一段時間走勢低迷，但自去年第 4 季起，又呈現步步高升的走勢。世界黃金協會更說，2019 年黃金將是最寶貴的戰略性資產。今年黃金會是最閃亮的投資工具嗎？

通常黃金被稱為「災難貨幣」，也就是當壞事一籮筐時，它才有表現機會。如果今年黃金真的看好，那表示市場不太好，甚至有大災難。所以，看好黃金的同時，手上資金管理更要戒慎恐懼。

目前多數投資機構都說，今年只是「經濟趨緩」，不是「經濟衰退」，投資雖然要保守，卻未必全然看壞。但兩者之間往往僅有一線之隔，何時從趨緩變衰退，才是最大風險，所以還是要先做好準備。

今年黃金應該有表現空間，主要理由如下：

理由①：經濟成長減緩，股票修正壓力較大。2019 年經濟成長率預估比 2018 年下滑，顯示成長力道減緩。但另一方面股價卻在歷史高點，本益比相對偏高。雖然去年第 4 季股市重挫，讓本益比修正至較合理區間，但投資人擔憂情緒升高，陸續出脫持股，想為資金尋找避風港，而黃金就是其中一個選擇。

理由②：美元走弱。美元與黃金都可擔任資金避風港，但兩者走勢相反，當美元走弱時，黃金才有表現機會。2007 年到 2011 年黃金曾有一波大多頭走勢，金價從每盎司 600 美元，一路漲到 1,920 美元。當時的背景有美元實施量化寬鬆（QE）及歐債危機、歐元貶值的雙重貨幣危機。今年市場預估美元升息空間縮小，走勢偏弱，也讓金價有表現機會。

理由③：國際政治動盪不安。雖然這已是常態，但仍會干擾市場。今年風險包括，中美紛爭難以落幕、中東風險持續，以及英國脫歐危機。短期風險為 3 月的英國脫歐，若是硬脫歐可能讓英鎊大跌，歐元也隨之貶值，則黃金上漲；若軟脫歐則英鎊走穩，黃金持穩。

這一波金價低點在 2018 年 8 月每盎司 1,160 美元，至去年底最高到 1,298 美元，短線漲幅 11.9%。1 月股市反彈，金價轉為盤整，但未大跌。目前金價技術面呈多頭格局，若低點可守穩年線 1,260 美元，今年將可維持多頭走勢，成為不錯的避險工具。

來源：《Money 錢》 2019 年 2 月

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