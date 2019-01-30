家庭主婦靠記帳 40歲財務自由

撰文: 賴雅淳 攝影: 張家禎

身為一家之主，卻在一夕之間因公司倒閉而失去唯一收入來源，如果這種厄運降臨在你身上，你，慌不慌？

5 年前，電子新貴鍾先生就面臨這樣的中年失業危機，但他一點都不慌，因為他有一位非常會理財的老婆，幫他把過去數十年辛苦賺來的薪水，放大成 5 千多萬元資產，光是靠「房租、股利」這兩條現金流，就足以支付一家 4 口每年 100 多萬元的生活費、教育費。

換句話說，中年失業的鍾先生，年僅 40 多歲，在財務上就已經達到「自由」的境界——被動收入大於（或等於）家庭開銷。接下來要繼續工作，還是比別人提早 20 年退休，鍾先生都可以自由選擇。

火災導致家人負債

點燃對致富的渴望

俗話說：「成功的男人背後都有一個偉大的女人」，而鍾先生背後的這位全職媽媽理財高手，名叫李雅雯，她念國中時，數學平均分數只有 39 分，出社會後，曾經當過國文老師，也當過月光族，花錢渾渾噩噩，財務跟衣櫥一樣，總是亂糟糟，必須靠男友（現在的老公）支付房租和卡費，日子才能過下去。

直到 29 歲，李雅雯剛生完女兒，虛弱的躺在醫院，卻接到噩耗，她家出事了！娘家電線走火，房子被燒個精光，連鄰居房子也被波及，她看到媽媽第一次上電視，卻是因為自家失火上新聞。

這把火，燒出一連串的賠償、家庭重建等金錢問題，導致家人負債，使得收入較高的李雅雯先生必須一肩扛起照顧岳父母的責任，讓這對才剛迎接新生兒的年輕夫妻，資產歸零。

「原來一貧如洗是這種感覺。」以前當月光族，口袋空空也沒在怕的李雅雯，這次居然強烈感受到一無所有的金錢恐懼。從那天起，李雅雯要求自己振作，要求自己變有錢，而且是有錢到房子就算再燒幾次都不怕的程度。那把莫名火，意外燃起她對致富的渴望。

然而，對一個花錢習慣不好、只會買不停，又才剛生完小孩、隨先生移居上海的全職媽媽來說，想賺錢，憑什麼？「書上不是說，想變有錢就要記帳，我就從記帳開始，用最土的方法，一步一腳印學理財。」

攤開桌上一疊記帳本，李雅雯傳授她變有錢的第一步——從記帳本中，找出省錢空間，把支出降到最低，將儲蓄比例拉到最高，目標是「存 7 花 3」，也就是先生每年賺來的薪水，加上分紅獎金，總共要存下 7 成收入，只拿 3 成當家用。

減肥瘦身記帳法

3 年多存百萬元

「存 7 花 3」，跟一般理財專家建議「存 3 花 7」剛好顛倒，真的有可能嗎？想錢想到近乎瘋狂的李雅雯，咬緊牙根、心一橫，花了幾年的時間，真的辦到了，靠的是她自創的「減肥瘦身記帳法」。

「我第 1 年記帳，發現我們家 1 整年開銷居然高達 206 萬元，這些支出除了保母費、父母生活費等必要支出，還包含了很多非必要支出，像是衣服買了 14 萬元，紅包包了 14 萬元。沒有記帳真的不知道原來花了這麼多錢。」這些數字，讓李雅雯看得心驚膽跳，迫使她下定決心幫家庭支出快速減肥。

既然要「瘦得快」，就得採取非常激進、刻苦、嚴苛的手段，於是夫妻倆攜手展開省到不行的超節約財務運動。例如李雅雯會幫每項支出編列預算，接著嚴格控管，鐵血執行。「像是在沙拉油桶子上劃線、計算保養品容量，連衛生紙用量都精密計算，當我看到帳本上有多出的肥肉（不該多花的錢），就狠狠的用螢光筆劃線，立即檢討，行動改進。」

還好，另一半鍾先生本來就很省，對於新節約財務運動配合度很高，每個月乖乖領 1 千元人民幣（約台幣 4,500 元）當零用錢。就連女兒生日，也只能選人民幣 2 元的塑膠手槍。「那時候看到女兒站在廉價玩具前猶豫不決，我自己都覺得超辛酸的。」

苦過、撐過，3 年後這套記帳法「瘦身」成果相當驚人。李雅雯的家庭年度支出整整減掉 4 成肥肉，從原本 1 年 206 萬元的支出，快速降到 107 萬元，足足省了 99 萬元。若用減肥來比喻，幾乎減掉一半的體重。

來源：《Money 錢》 2019 年 2 月

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