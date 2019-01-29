淡水河谷水壩潰堤事故擴大 中國鐵礦砂期貨一度漲停

1 月 25 日巴西淡水河谷位於 Brumadinho 地區的 Feijão 礦區 1 號礦的水壩潰堤事故，影響層面逐步擴大，已超出市場原先預估。根據最新消息顯示，這次事故遇難者人數已上升至 58 人，另有超過 300 人失蹤。

受這次事故影響的產品是淡水河谷的南部系統巴粗產品，巴粗是淡水河谷大舉推廣至中國市場的巴西混合粉 (BRBF) 的混礦原料。

短期因為淡水河谷在中國港口和馬來西亞港口儲備的礦石庫存充足，供應尚可保障，加上這次事故礦區本身產量占淡水河谷整體產量約 2.1%，比重並不高，對於市場短期供應影響不大。

不過，市場擔心這次事故導致傷亡的人數巨大，淡水河谷將面臨巨額罰款，目前巴西政府已經凍結巴西淡水河谷約人民幣 107 億元資金以用於未來賠償事宜，並裁罰淡水河谷人民幣 6.3 億元罰款。未來巴西南部礦區後續可能進行的大範圍的檢查和維護，這些因素可能將給礦區，甚至整個鐵礦砂市場帶來中長期的供應影響。

圖: 東方財富網, 大連鐵礦砂期貨日線

商品市場方面，28 日大連商品交易所鐵礦砂主力合約早盤一度衝至漲停，最後以 550.5 元 / 噸作收，漲幅 2.8%，創近 20 個月新高。而截至今 (29) 日中午 11:30，鐵礦石價格仍震盪走揚，漲幅 0.72%。

根據市場參與者指出，目前中國鋼廠並未進行大量補貨，下游對此潰堤事故反應較為冷靜，不過貿易商態度較為積極不斷詢價。

蘭格鋼鐵研究中心主任王國清表示，這事故將使市場形成產量下滑的預期，鐵礦石價格短期內有機會出現一定的上漲空間。考慮到目前鐵礦砂市場仍處於供過於求的狀態，這波上漲的趨勢應不會太長。

中期來看是要觀察後續整體事故的演變，根據淡水河谷 2015 年發生的 Sarmaco 事故案例，此次事故的後續影響不排除有擴大的可能。