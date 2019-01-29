【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

Nvidia 財報不如市場預期，引發昨日美股半導體類股重跌，加上台積電傳出採用不合格之光阻液，導致上萬片晶圓報廢，股價今日重挫將近 3%，此前強勢之被動元件、矽晶圓、5G 概念股今日亦無支撐，指數今日盤中失守 9900 點，尾盤受到中國及亞股拉升支撐，收盤收斂部分跌幅。

《國際金融市場焦點分析》

美國司法部對中國華為及該公司首席財務官孟晚舟提起刑事訴訟，市場擔憂將衝擊美中貿易談判，滬深兩市三大指數今日同步低開，去年業績不佳的個股早盤集體崩跌，加上傳言證監會主席易會滿將召開記者會，上証指數一度大跌超過１％，不過在證監會闢謠之後，銀行及保險股帶動金融板塊拉升護盤，同時新零售及白酒延續強勢，上証一度翻紅，A50 期貨則是在金融強勢下一度漲逾百點。

《國際商品市場焦點分析》

美股重量級企業開拓重工及 Nvidia 公佈的營運展望及財報皆不如市場預期，美股半導體類股出現重挫，市場風險偏好隨美股下跌出現降溫跡象，加上此次中美貿易談判由較為鷹派的萊特希澤及納瓦羅主導整個談判局勢，使得市場對於此次貿易談判呈現較為悲觀之態度，帶動昨日輕原油期貨及布倫特原油期貨同步大跌超過２％。

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