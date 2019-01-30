【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

台股今日封關，由於年假期間將有美中貿易談判及美國 FOMC 會議等事件，投資人大都採取觀望態度，台積電持續受晶圓瑕疵事件影響股價小跌，蘋果公布財報後盤後股價走揚，大立光及鴻海今日持穩在平盤上游走，傳產及金融相對較有表現，支撐指數收盤小漲，守在 9900 點之上。

《國際金融市場焦點分析》

中國國務院副總理劉鶴即將赴美展開為期兩天的貿易談判，市場等待後續發展，今日滬深兩市三大指數同步開低，盤中軍工、鐵礦石、芯片等板塊拉升，次新股及房地產板塊接近午盤時接力拉抬，指數一度由黑翻紅，不過午後昨日強勢的銀行、券商、白酒以及新零售板塊出現獲利了結賣壓，近尾盤指數持續擴大跌幅，兩市再度個出現超過千股下跌，上証收盤收在全日低點。

《國際商品市場焦點分析》

川普對委內瑞拉原油公司實施制裁，禁止該國原油銷往美國，引發原油市場供給疑慮升溫，加上美國財長努欽頻頻發言，使得市場對於中美貿易談判轉向樂觀，帶動昨日輕原油期貨及布倫特原油期貨同步上揚；另外，受到市場普遍預期 FOMC 利率決策會議，聯準會可望再度發表鴿派談話，帶動貴金屬相關之黃金及白銀期貨同步上漲。

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