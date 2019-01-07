瑞銀看2019航運市況 散裝優於航空 再優於貨櫃海運

瑞銀亞洲交通運輸業研究主管連沛堃今 (7) 日指出，今年對整體航運業景氣謹慎看待但不悲觀，主要是因供需結構趨於健康，再加上油價壓力減緩，其中，散裝航運表現可望優於航空，而航空優於貨櫃航運。

連沛堃指出，貨櫃航運今年供給成長率估計僅 3%，較過去 10 年的平均值低，未來 2 年年增率可能連 2% 都不到，而需求今年成長約 2%，供過於求的結構仍逐漸改善中；惟留意，去年第 4 季貨主趕出貨淡季不淡，對於今年產生高比較基期，下半年成長「令人憂心」。

連沛堃進一步說明，可看到許多航運公司已提前為今年做準備，特別是跨太平洋航線，供給將從去年的 5% 降至 3%。

而航空市況不如海運的需求變動敏感，較屬於剛性需求，連沛堃預測，今年航空客貨運量合計成長約 7%，而供給維持過去 3-5 年情況，也可維持 7% 成長，又短程線較長程線表現相對健康。

國際油價影響海空運獲利甚鉅，連沛堃目前對油價因素的看法偏多，預測今年國際油價將落在每桶約 65 美元附近，低油價可抵消航運需求放緩的風險，而在油價 65 美元之下，航空業獲利將較去年佳，轉趨悲觀的分水嶺設在油價 80 美元。

至於散裝航運，因需求更不受貿易戰影響，且油價容易轉嫁於貨主，較貨櫃和航空業者表現更加樂觀。

連沛堃表示，散裝有很多不同的產品，以農業和林礦需求為主，除了美中兩大市場，還有澳洲、巴西、印度和歐洲都是貿易大國，較不受單一市場影響，因此受貿易戰衝擊相對小；同時，散裝供給面自 2016 年來成長下滑，今年僅 2%，明年恐連 2% 都不到，在貨櫃航運和航空業中，表現最為樂觀可期。