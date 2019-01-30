台股盤中－當紅族群旺旺叫+陸股ETF急拉 金狗翻紅 拚封關連三紅

台股今 (30) 日金狗年封關，台積電出包利空早盤持續影響著該股價，加上市場觀望中美貿易戰今天的談判，拉低台股指數在盤下震盪，最低一度回測 9900 點，但盤中陸股翻紅，激勵連結陸股的 ETF 急拉，搭配 5G、車電、IC 設計等族群強強滾，加權指數直挺挺陡峭翻紅，力拚農曆年封關連三紅。

今天為金狗年封關日，去年雞年以萬點之上亮麗封關，收在 10421.09 點，以目前狀況來看，雖然今年狗年要挑戰連續兩年收萬點，下半場多頭得很拚，但是多頭盤中還是爭氣衝出翻紅行情。

台積電連續第二天受到晶圓瑕疵事件影響，股價最低跌到 220 元，盤中跌勢微幅收斂；鴻海也翻紅收復 70 元，而大立光雖然一度翻黑，但在多頭力挺之下，穩步紅盤之上。

今天的上漲撐盤指標依舊落在 5G 概念股，智易盤中挑戰漲停，聯茂、博智都漲超過 3%，波若威、新復興、昇達科、聯亞、穩懋、全新、研華都表現亮麗。5G 的強勁，連帶帶旺網通設備股，智邦、金寶、宇智、華星光、芮特 - KY 都勁揚。

此外，IC 設計也搶眼，祥碩大漲超過 7%，神盾漲超過 3%，盛群、凱柏、群聯、創惟、世芯 - KY 都走漲。

而電動車概念股也表現不俗，車王電漲逾 2%，台達電、同致、健和興、信邦都漲超過 1%。

值得一提，除了上述當紅族群強勁撐盤，盤中因為上証指數開低走高，人民幣創半年新高，富邦上証、富邦上証正 2、元大上証 50、元大滬深 300 正 2、國泰中國 A50 都強勢急拉，陡峭的走勢是台股翻紅的推手。

台股今天狗年封關、加上摩台結算日，正好遇到美中貿易談判，美股幾乎島狀反轉，此波反彈將近 15%，陸股盤中也翻紅，台股並非風暴核心，盤中也順勢而為翻紅，收復 5 日線，目前短期均線與季線同步翻揚向上，尾盤只要沒有短多下車，封關收紅猶可期。