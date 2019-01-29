元月股市勁揚 全球股債基金沾光漲逾5%

全球股市元月勁揚，帶動股債基金同步雙漲，根據統計，元月以來 1,034 檔基金平均上漲 5.26%，其中 782 檔股票基金平均上漲 6.25%，債券基金 782 檔股票基金平均上漲 2.25%。

富蘭克林證券投顧表示，聯準會表示將對進一步政策緊縮保持耐心，中國可能在六年間對美國商品的進口額提高逾一兆美元，美中貿易緊張暫緩，市場期待中國刺激政策力道將擴大以應對經濟放緩，川普簽署支出法案，政府將重啟至 2 月 15 日，眾多利多推升全球股市一月勁揚。

即使面臨部分財報不如預期或國際貨幣基金下調經濟成長預估的利空時，股價上演利空鈍化或利空出盡走勢，但全球金融市場仍全面勁揚。展望全球經濟成長放緩但不至於陷入衰退，美歐日三大央行可望放慢貨幣政策正常化的速度，有助維繫經濟與風險性資產表現，美股有望向上挑戰年線，後續能否有效突破仍需觀察一月底美中高層貿易協商進展、科技股財報、央行政策與景氣展望。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 經理人愛德華 ‧ 波克表示，美國政府結束歷史以來最長關門紀錄，重新開門到 2 月 15 日，但兩黨分治的美國政府在未來兩年的行政效率是否能有效應對危機仍值得關注。

富蘭克林證券投顧表示，經濟前景的不確定性導致聯準會更依賴經濟數據，結合資產負債表的下降，程式交易及量化模型助漲助跌，未來幾個月波動環境仍將持續。投資團隊側重美國內需為主的產業，透過精選資產負債表健康和獲利增長動能穩健的銀行、金融及醫療業為主，並拉高公用事業因應近期的波動環境。