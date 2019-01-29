大立光加碼購地3500坪建廠 本月已砸28億元購地

大立光 (3008-TW) 在台購地擴廠不手軟，今 (29) 日公告以 9.83 億元，向鴻佾公司取得在台中工業區內的 3512.03 坪土地及近 2374.16 坪廠房，換算每坪土地價格約 28 萬元，這也是大立光繼 1 月 18 日砸下 18.23 億元買下建廠土地廠房，本月再大動作購地，總計 5 年已投入逾 76 億元購地。

大立光在 2019 年 1 月以來，投入在台中工業區內購置建廠土地的資金已達到 28.06 億元，大立光指出，新取得工業土地及廠房主要將投入手機相關光學元件生產。

以目前台中工業區土地交易行情而言，大立光今日簽約向鴻佾公司取得在台中工業區內的土地及廠房，換算每坪單價為 28 萬元，已略高 2018 年底台中工業區當地的每坪 27 萬元行情。

大立光自 2014 年來陸續在台中工業區內購地，先投資 30 億元，買進總部旁 1.37 萬坪土地，已完成建設並投入量產；2017 年再花 10.36 億元買進約 4195.95 坪土地。去年 9 月再度出手，投資 8 億元買約 3002 坪土地；1 月 18 日花 18 億元向泛友嘉集團買地 7382.88 坪。

今天大立光再出手以每坪 28 萬元的價格，取得台中工業區內的 3512.03 坪土地。累計 5 年以大立光已投入 76.46 億元購地，購入建廠土地 3.18 萬坪。此一金額還不包括建廠、設備的費用。且從近期企業擴張策略來看，不難看出，企業界對此次美中戰的憂慮及所做的因應動作。

大立光囊括蘋果手機鏡頭訂單，近年並在非蘋陣營攻城掠地，成果豐碩，隨著手機搭載多鏡頭趨勢成形，執行長林恩平即指出，縱使手機市場成長趨緩，但鏡頭用量需求成長方向及趨勢未改變，顯示大立光擴張與投資動作一致，而大立光擴大在台生產，除搭上產業趨勢，也是避免美中貿易戰後續影響，同時可在台中工業區內整合建立生產線，有助企業產能資源進一步整合。

大立光擴充生產基地，原則都在台中企業總部 20-30 分鐘車程區域內，符合大立光的擴廠策略，包含 2017 年及 2018 年及今天購置的新生產線基地，全數都在台中工業區內，距離目前企業總部車程，時間在 5-10 分鐘內。