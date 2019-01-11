大立光跨入醫療醫材有成 大立雲康及星歐光學進入回收期

光學鏡頭龍頭大立光 (3008) 執行長林恩平指出，跨入醫療領域十年有成，集團投資控股「大立雲康」推出的新世代睡眠檢測系統今年開始出貨，轉投資星歐也於去年小幅獲利，醫療醫材成為大立光營運的第三隻腳。林恩平指出，根據統計，台灣約有 40-50% 比例的人有睡眠障礙，看準台灣睡眠障礙市場，大立光新成立的大立雲康（LHT)，持股為 40%，資本額 3 億元，主要為開發醫療級偵測睡眠的心電儀（ECG），經過多年研發，將推出新世代睡眠檢測系統，雖然該產品和光學技術關連不大，但主要晶片設計（chip design）及成品組裝由大立光負責。



大立雲康為控股公司，旗下包括美國的研究團隊，在大立光內部生產與研發單位，以及在中國名為豐生的子公司，負責在中國的行銷。



林恩平指出，目前已取得美國 FDA、中國 CFDA 認證，在台灣也取得 TFDA 認證，今年將可開始出貨，並貢獻大立光業績，林恩平直言，大立雲康今年開始進入回收期。



至於透過旗下大陽科技間接投資星歐光學多年，持股約 40.5%，林恩平指出，星歐去年中進軍中國市場，海外香港、澳門也都切入，加上台灣經銷上已達 2,000 點，並在 400 家居臣氏門市販售，隨著經銷通路增加、營運規模放大下，星歐已於去年下半年轉虧為盈，全年已達損平甚至小賺，今年可望一步擴大貢獻。