【華冠投顧】台股明天有不錯的封關行情 繼續卡位《大咖默默吃貨》股

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日盤後分析文提到「在 "大盤委賣張數" 遲遲無法降到低檔、四大期指價差轉弱、亞股多數殺尾的情況下，明天台股壓力可能相當沉重，站穩萬點的難度頗高」。

今日台股如預期回檔，在美股下跌、台積電出包利空下，大盤一度摜破 9900 點，終場收斂跌幅 - 81 點，OTC 指數 - 0.38%。

最近一段時間以來，國際股市頻頻利多造成市場惜售氛圍較濃，也使得節前賣壓出現遞延現象，今天適時的利空反而不是壞事，讓賣壓在年前先作釋放，有助於新春開紅盤後的籌碼穩定度。

今天台股回檔量縮，大盤成交量不到 900 億，OTC 指數更創近期新低量，價量同步呈現「價跌量縮」之正向關係，此外，大盤拉下影線守五日線、OTC 指數不破五日線也暗示低檔防守力道不錯，估計有利 "大盤委賣張數" 迅速消化，即便大盤Ｋ棒走出「島狀反轉」組合且日 KD 指標死亡交叉，但在低量之下不算太大警訊，明日台股會反彈，有不錯的封關行情，多頭控盤態勢不變。

＜操作策略＞

邏輯上，假使春節期間國際股市表現不佳，那麼年前就已經大漲的個股自然修正壓力較大，還沒表態的個股下檔風險較小，反之，如果春節期間國際股市表現亮眼，年前刻意壓縮清洗浮額的個股正可藉勢發動，因此封關前可作一些持股上的調整。

故現階段操作策略仍秉持「賣出漲多或基期偏高個股，佈局近期大咖無懼長假賣壓仍持續吃貨的個股 (低基期尤佳)，由於這類型個股透露年後拉抬的企圖心，所以適合抱過年」。

＜抱股選擇＞

像是原先的持股如 5G 蘋概《3105 穩懋》及今日利多護體逆勢強攻的 IC 設計《6202 盛群》，都因短線正乖離拉大且高檔爆量，所以逢高陸續把紅包放口袋，獲利資金布局大咖默默吃貨的個股，為年後繼續賺紅包做好準備。

仔細檢視盤面個股，近日其實有為數不少的個股都出現股價不太動但法人或大咖悄悄甚至天天買超的情形，例如部分「5G 概念、光學鏡頭、汽車零組件、蘋概…」等個股，昇楷也帶學員趁年前佈局在別人不敢買的地方，今天台股拉回時就趁機出手卡位，昨天把握【緊急召集令】優惠案的新學員也同時動作。

這些帶學員佈局的個股，昇楷也會適時在 Line@盤前早安文或盤後分析文當中 "洩題"，鎖定這些分析文，相信可以把握不少的獲利機會，獲利契機稍縱即逝，歡迎大家趕緊加入昇楷投資園地。

＜被動元件族群＞

被動元件三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》今日隨大盤量縮回檔，同步呈現短、中期均線糾結等待表態的狀態。由於今年以來台股的最大量交易日 1/9 和 1/25 都是因為被動元件族群出量拉抬所導致，說明拉抬這個族群最容易帶動台股人氣，年後有機會成為多頭的伏兵。

族群何時正式表態？就看歷經大摩連續唱衰的龍頭《2327 國巨》是否突破 12/13 被首次降評利空當日高點，完成了型態上的「破底翻」走勢，就可望帶動台股年後走出滾量行情。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。