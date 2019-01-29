【華冠投顧】台股明天封關最後1個交易日!會上萬點封關嗎?!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 4994 傳奇、6533 晶心科、3661 世芯 KY、2481 強茂、2327 國巨。

台股盤勢分析:

萬點封關

貿易戰風波再起，台北股市早盤下跌 - 68 點開出，受到台積電的利空加速回測下，指數一度重挫 - 119 點；下半場賣壓結束，指數跌幅縮小，終場下跌 - 81 點作收，收在 9931 點，成交量 881 億。

封關倒數第二天，台北股市在『貿易戰』及『台積電利空』的沖擊下，完成回測 5 日均線。明天就是封關日，台股已經沒有太多的分析空間；今天外資僅僅小賣 - 17 億，加權指數就修正 - 81 點。這不就是印證我們一直提到的…『黑手不想漲太快』!! 所以今天的拉回，我們視為漲多休息；台股只是『先蹲後跳』，不排處明天有『萬點封關』機會。個股操作上… 依舊建議汰弱留強，『壓寶』金豬好股。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3363 上詮、3664 安瑞 KY、1569 濱川、3583 辛耘、3708 上緯投、6166 凌華… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

3338 泰碩、3324 雙鴻、3504 揚明光、、5269 祥碩、6412 群電… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。