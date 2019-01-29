華爾街：輝達、開拓重工的悲觀財報預測 指向中國經濟放緩是真的

據報導，澳洲國民銀行外匯策略師 Rodrigo Catril 在週二 (29 日) 表示，工程機械巨頭開拓重工 (CAT-US) 財報令人失望以及晶片製造商輝達 (NVDA-US) 悲觀的營收預測，皆指向了中國經濟放緩已經對全球商業界產生了更廣泛的影響。

Catril 在一份報告中表示:「開拓重工和輝達不是第一批將損失歸咎於中國的公司，但兩家公司都被視為產業領頭羊。這些公司的前景往往被視為重要的指標，因為可以從商業角度提供宏觀、全球成長的指引。」

他也指出：「開拓重工和 Nvidia 令人失望的財報和預測提供了進一步的證據，證明這次中國經濟放緩是真的。」

開拓重工的股價在週一 (28 日) 大跌 9.13%，此前該工業巨頭公佈的第四季獲利低於預期，同時也發布了令人失望的前景預測。該公司也特別表示，由於中國需求下降，導致亞太地區的銷售額下墜。據高盛去年的數據顯示，開拓重工有 59% 的銷售額來自美國以外地區，近四分之一的營收來自亞太地區。

開拓重工股價日線走勢圖 (近三個月來表現)

與此同時，輝達的股價下跌了 13.82%，此前該公司將第四季營收預測從 27 億美元削減至 22 億美元。該晶片製造商表示：「宏觀經濟狀況惡化，特別是在中國地，影響了繪圖晶片的市場需求。」

此外，蘋果 (AAPL-US) 也在本月早些時候下調了銷售預測，蘋果執行長庫克在當時指出，iPhone 在中國的銷售放緩。

「在廣泛的業務中，中國搖搖欲墜的經濟也對美國產生了影響。」澳大利亞聯邦銀行策略師 Tobin Gorey 在一份報告中表示。

在上週發布的報告來看，中國 2018 年經濟成長率為 6.6%，是自 1990 年以來的最低速成長。小摩則在 1 月份的一份報告中寫道，中國地區的經濟放緩可能會在 2019 年持續。