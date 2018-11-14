投行下調蘋果成風：高盛預計蘋果營收下降3% 中國需求疲軟

在前日蘋果公司主要供應商 Lumentum 下調出貨量預期之後，周二，投行高盛也據此下調了明年第一財季 iphone 的產量和營收預期，降幅分別為 6% 和 3%。

高盛分析師指出，

「Lumentum 將其第二財季（至 12 月）的營收指引下調了 17%...... 我們計算出這意味著，12 月和 3 月將減少 VCSEL（iphoneX 臉部解鎖的關鍵部件）的產量 2300 萬個，經庫存和產量調整之後，意味著 12 月和 3 月季度，使用臉部解鎖技術的 iphone 的產量將下降 1500 萬台。」

高盛還表示，「我們擔心新 iphone 型號的終端需求正在惡化。雖然大部分需求將出現在 12 月底，但考慮到（Lumentum）發出警告的時機和嚴重程度，我們作出了更謹慎的預計。」

此外，高盛還指出下調蘋果 iphone 產量預期的另一個主要原因是中國增長的疲軟。高盛指出，在 19 年第一財季電話會議上，蘋果表示宏觀層面上以及新興市場，包括俄羅斯、巴西、土耳其和印度在內，出現了消費疲軟，並懷疑中國的消費也會走弱。

因此，高盛預計明年第一財季，蘋果總營收將下降 3% 至 890 億美元，該數值處於蘋果 11 月 1 日給出指引（890 億美元至 930 億美元）的低端。 高盛也重申對蘋果公司的中性評級，目標股價由 222 美元下調至 209 美元。

周一蘋果公司兩大供貨商下調業績預期，蘋果公司股價重挫 5%。周一盤前，蘋果供應商 Lumentum 下調了第四季業績前景，因為「公司的一大客戶要求大幅削減產品的出貨量。」

雖然 Lumentum 沒有明確到底是哪位客戶，但市場迅速將目光對準蘋果。因為 Lumentum 為 iPhone 新品提供面部識別功能 FaceID 和增強現實技術的前置攝影機生產組件。在截至於公曆今年第二季的 2018 財年報告中，Lumentum 將蘋果列為最大客戶，蘋果相關業務占該司營業收入的 30%。因此，Lumentum 的表態被市場視為暗示蘋果業績不佳。

同日，iPhone 的顯示屏供應商、日本企業 Japan Display 公布財報顯示，連續六個季度虧損，且下調了全年的業績預期，將全年銷售預期增速從此前的 10%-12% 降至 5%-15%，全年預期營業利潤率從 2%-3% 降至 1%-2%。

周一，摩根大通也於本月第二次下調蘋果目標價，由 270 美元降至 266 美元，認為中國等新興市場宏觀經濟環境疲弱和美元走強影響 iPhone 銷售。另一家投行，花旗也下調了蘋果半導體組件供應商 Skyworks Solutions 的股票評級，由買入降至負面，將目標價猛砍近 27% 至 85 美元。

另外，稍早華爾街見聞提到，機構研究機構 Longbow Research 也提到 iPhone 在中國市場可能表現不佳。其認為，iPhone 在中國面臨需求下滑的潛在風險。

周二盤前蘋果股價延續此前的跌勢，一度下跌 1.2%，開盤後，蘋果股價一度跌破 200 日均線，但隨後拉漲，帶領科技板塊集體反彈。截止發稿，蘋果股價上漲 0.77%。