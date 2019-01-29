【運達投顧】美股道瓊下跌 208.98 點，台股行情短線走平後將上揚



【貿易戰 1/30 協商】

【美股道瓊下跌 208.98 點】

【台股行情短線走平後將上揚】

美股: 週一 (28 日) 在產業上有台積電上萬晶圓瑕疵、財測上有 Nvidia 下修營收財測與財報數據上有開拓重工財報令投資人失望等利空，拖累美股四大指數全面淪陷、費半指數更成殺盤重心，下挫 2.09%。美股道瓊指數下跌 208.98 點、S&P 500 指數下跌 20.91 點、那斯達克指數下跌 79.18 點、費城半導體指數下跌 26.76 點。

(一) 美國 10 年期債券 4/25 殖利率達 3.03%，1/28 該殖利率收在 2.65%，持續觀察 10 年期公債殖利率變化，若 3% 成為常態，市場擔憂借款成本上升恐減緩經濟成長。

(二) 貿易戰: 中美雙方是否對剩餘價值超過 2000 億美元的商品加徵關稅問題。美國同意暫不將關稅從 10% 提高到 25%，並且在接下來的 90 天裡，美中官員將繼續就技術轉讓、知識產權和農業方面擴大討論。美中貿易代表萊特海澤稱並稱孟晚舟逮捕跟美中貿易談判並無關聯，與中國的貿易談判必須在 2019 年 3 月 1 日之前完成，否則將增加稅率或擴大對中國輸美商品的關稅。

(三) 上週五 (25 日) 美國結束 35 天史上最久政府期間，美國國會預算辦公室 (CBO) 週一發布報告顯示，近期聯邦政府部分關門，對美國經濟造成 110 億美元的損失，其中還包括 30 億美元的永久損失。

(四) 經濟數據: 國發會今（28）日發布去年 12 月景氣燈號，在景氣降溫下，景氣亮出 2016 年 4 月以來首顆藍燈，顯示景氣有走緩現象。

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

