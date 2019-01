東陽去年每股盈餘約3.3元 今年營收看增5%內

汽車零組件廠東陽 (1319) 去年受到北美 AM 市場旺季不旺及中國、台灣新車銷量皆衰退影響,全年營收下滑 5.92%,獲利則連續兩年下滑,法人估,東陽去年每股盈餘約 3.3 元,今年營收看增 5% 內,每股盈餘約 3.67 元。東陽 AM 市場 2018 年受到北美 AM 市場旺季不旺,加上美元升值及策略性降低冷卻系統產品的比重,導致北美 AM 市場去下滑 2%;OEM 業務部分,2018 年營收則受到中國及台灣新車銷量皆衰退影響而下滑,在 AM 及 OEM 業務皆衰退下,整體 2018 年合併營收下滑 5.92%,正因規模經濟下降,導致毛利率下滑,公司自結 2018 年毛利率為 22.87%,稅前淨利為 24.4 億元,年減 18.87%,每股稅前盈餘為 4.05 元,每股稅後盈餘約 3.3 元,連續第 2 年呈現衰退。



展望 2019 年,目前 AM 產品的營收比重仍高達 60% 以上,預估今年整體營收有機會成長 3%。OEM 業務部分,預估台灣持平,中國有機會成長 5%,預期中國官方將會適時推出利多政策刺激銷量成長,後續觀察重點仍在中國刺激政策落地的時間以及內容。



法人指出,東陽今年整體營運能否好轉仍取決於大環境的變化,雖然 AM 電鍍廠、塑膠部品廠、葉子板廠等新產線的產能穩定開出,但原本預期規模經濟的效應不增反減,反而拖累整體的獲利表現;此外,中國轉投資公司的營運也受到中國新車銷售狀況欠佳所影響,預估東陽今年營收可望增 5% 內,每股盈餘約 3.67 元。