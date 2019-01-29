永大下午董事會討論日立收購案 料通過機會相當大

永大 (1507) 今天下午三點將召開董事會，針對昨天審議委員會通過接受日立以每股新台幣 60 元公開收購的會議結果進行討論，預料順利通過機會相當大。永大 3 位獨立董事包括陳世洋、廖錦玉及謝永明所成立的審議委員會，昨天下午討論審議日立（Hitachi）公開收購永大 100% 股權案，會議結果 2 比 1，通過接受日立以每股 60 元公開收購永大案。



日立及關係企業日立大廈系統兩公司合計持有永大股權 11.68%。這次日立獲得大陸商務部反壟斷局核准後，1 月 17 日起至 3 月 7 日，由新設台灣日立電梯名義公開收購永大，最低收購永大約 8850 萬股，占總數約 21.66%，最高收購約 3.6 億股，總數約 88.32%。



若此次公開收購屆滿，日立未取得永大 100% 股權，根據公開收購說明書，日立不排除繼續每股 60 元作為對價，以股份轉換方式以現金收購永大剩餘股份。



不過若未來走向「股權轉換」，則永大得依規定召開股東會，需二分之一以上股東出席，出席股東逾三分之二股東同意，勢必增添日立收購永大的難度。