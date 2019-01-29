高盛：不會只有Nvidia出問題 避開營收高度依賴中國的企業

生產巨型推土機的開拓重工 (CAT-US) 與生產圖形處理器的 Nvidia(NVDA-US)，看來並沒有太多交集，但是兩家公司週一 (28 日) 的財報卻指向同一方向—他們在中國市場的需求大幅放緩。

其實在蘋果 (Apple)(AAPL-US) 1 月初的獲利預警之後，中國經濟放緩的負面影響，就已經成為市場一大隱憂。高盛 (Goldman Sachs) 上週五的報告，其實已提前預警 Nvidia 的危機。高盛警告，那些營收高度依賴中國的公司，都需要特別小心。

在高盛的名單中，還包括以下企業—博通 (Broadcom)(AVGO-US)、美光 (Micron Technology)(MU-US)、高通 (Qualcomm)(QCOM-US)、Qorvo(QRVO-US)、Skyworks Solutions(SWKS-US) 和永利度假村 (Wynn Resort)(WYNN-US)。高盛指出，這 6 家公司及 Nvidia 在大中華區的銷售，都占了總額的一半以上。

開拓重工及 Nvidia 週一所反映的，是這個財報季可能一再出現的主題，美國跨國企業對中國經濟放緩持續發出警報。特別在美中貿易局勢緊張的陰影下，這個問題一直有持續放大的威脅。

高盛在近期的報告中，一直主張避開具有大量國際風險的股票。高盛首席股市策略師 David Kostin 在上週五報告中表示，全球貿易緊張局勢及中美在經濟上的關係，未來會對這類型股票發揮關鍵作用，此外，強勢美元也形成跨國公司的風險。

中國經濟放緩的衝擊，幾乎是不分產業的，上週五星巴克公布了強勁的獲利及全球銷售額，但獨獨在中國出現負面影響，同店銷售僅增長僅為 1%，星巴克週一股價也下挫了 0.3%。

與此同時，美國司法部週一正式向華為與其財務長孟晚舟，提起總計 23 項的刑事指控，並正式向加拿大政府要求引渡孟晚舟，為美中關係增加陰影。這也使預計 30 至 31 日在華盛頓進行的美中貿易談判，其結果對市場情緒的影響恐怕還會加大。

Chase Investment Counsel 總裁 Peter Tuz 表示，從重型設備到半導體等許多行業，在中國的業務都在放緩，現在的問題是，關稅糾紛會對這場放緩產生什麼影響？但這個問題根本無法預測。