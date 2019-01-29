晟田、漢翔民用機業務動能可期 買盤搶進航太零組件股有意放過年

隨著兩大航空巨擘美國波音和法國空中巴士最新報告均看好，區域型航空市場仍蓬勃發展，且客運需求較不受國際不確定因素衝擊，帶動飛機零組件需求穩健成長中，法人指出，在空巴 A320NEO、波音 B737MAX 等新世代窄體客機需求暢旺下，相關供應鏈股價表現不弱，晟田 (4541-TW) 一周來漲幅達 10%，豐達科 (3004-TW)、寶一 (8222-TW) 和漢翔 (2634-TW) 也有逾 5% 的漲勢。

由於市場對次世代發動機 LEAP 需求緊迫，加上漢翔 LEAP 缺料影響，已在去年下半年解決，法人看好漢翔今年民用業務有望大幅成長。

漢翔指出，由於空巴客戶訂單急需生產，已將現有 #19 廠改建為「TACC-19」複材能量廠房，專責生產單走道的 A320 系列機腹整流罩複材組件，預計下半年可達產能滿載。

而斥資 22.2 億元的機匣模組製造中心，則預計 2020 年建廠完成加入營運，營運維持正面發展。

而晟田去年底再接獲 A320 系列單走道客機起落架鋼材零組件訂單，今年上半年處於認證階段，法人預估，下半年起可進入出貨階段，在新訂單貢獻下，全年業績成長樂觀。

晟田是精密機械零件加工廠商，航太零組件占營收比重約 70%，過去 2 年因新引擎零組件品項和出貨量尚未拉升，處在低潮期，不過，去年隨著 Leap1A 及 1B 引擎零組件出貨趨穩，全年合併營收衝上 14.38 億元，年增幅 28.49%，雙雙創歷年新高。

法人樂觀看待，今年隨著新引擎零組件產品出貨逐季增加，營運續攀高可期。

另外，漢翔在國機國造方面也有穩定的營收貢獻來源，高教機案預計製造 66 架高級教訓機，共 6 年交機時間，總金額高達 686.4 億元，預計第 4 季原型機出廠，明年試飛第 1 架，2020 年後將成為營收主要來源之一，長期成長動能無虞。

可觀察到，豐達科 1 個月來大漲達 35%，晟田漲幅也超過 20%，漢翔則有逾 10% 漲勢。