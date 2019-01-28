國家隊純網銀股權生變 花旗銀、PC Home傳不投資了

凱基銀行今 (28) 日宣布加入純網銀「國家隊」後，成為第五家確定的大股東，原本國家隊股權結構因此愈來愈清晰，不料晚間卻傳出原本有興趣的唯一外資花旗銀行、以及電商 PC Home 都擬棄權，而此兩家公司原本合計認領的 12% 持股，外傳將由中華電信吃下。

原本國家隊純網銀的股東結構包括：中華電信持股 30%、兆豐銀 25.1%、新光金集團 14%、全聯社 14%、花旗銀行 7%、凱基銀行 7%，PC Home 持股 5%、關貿網路 2%。

但今日晚間卻傳出花旗銀行因為花旗美國總部有意見，因此可能因此退出此戰役；無獨有偶，PC Home 則傳出因為財務面評估，也決定不投資了。

而原本花旗擬投資的 7% 持股、PC Home 擬投資的 5%，合計 12% 將因此空出，據傳將由最大股東中華電信接收，中華電信對將來銀行的持股可望達 42%，也就是說，中華電信需要再斥資 12 億元，總計砸 42 億元投資純網銀。

不過，隨著農曆過年長假即將到來，而金管會給予的純網銀申請截止日就落在年後的 2 月 15 日 (周五)，雖然將來銀行的遞件申請日本來就傳出會在農曆年後，但此一股權變數，若農曆年前不能擺平，將來銀行的籌備處恐怕很難安心過好年。