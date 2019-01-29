〈輝達下修財測〉Nvidia 下修財測理由幾乎跟蘋果如出一轍

繪圖晶片大廠 Nvidia (NVDA-US) 週一 (28 日) 下調第四季度業績展望預期，主因是宏觀經濟狀況惡化，特別是中國遊戲晶片需求疲軟且資料中心銷售低於預期。

Nvidia 執行長黃仁勳週一於聲明中表示：「第四季是一個非比尋常、異常動盪且令人失望的一季。」

Nvidia 早前預期第四季營收為 27 億美元，如今直接大砍 5 億，下修至 22 億美元，遠遠低於 Refinitiv 共識預期 34 億美元。

該公司下修財測的聲明引發週一市場恐慌、賣壓出籠，該公司股價一度重挫 15%，暫報每股 137.22 美元，在過去 52 週內，Nvidia 最低股價為 124.46 美元，最高股價為 292.76 美元。

Nvidia 股價走勢圖。(圖：Investing)

回顧第三季財報遜預期的主因在於，加密礦業產品大幅下滑，且推出新款 Turing 晶片後，無法出清其上一代 Pascal 架構遊戲晶片庫存，第四季雖庫存減少符合預期，但高階顯卡出貨卻低於預期。

中美貿易戰問題浮現

美中貿易戰於去年底加劇，持續擠壓科技公司的銷售和利潤。在上週主要晶片企業出現多空混合的財報後，Nvidia 的謹慎態度標誌著微晶片行業面臨更多挑戰。

B. Riley FBR 分析師 Craig Ellis 去年底即提到：「因為庫存問題會衝擊銷售、減緩資料中心的成長，可能還會因為中美貿易戰問題，受到數季費半晶片指數波動性帶來的阻力。」

Nvidia 執行長黃仁勳。(圖：AFP)

由於 iPhone 銷售低於預期以及中國經濟疲軟，迫使蘋果本月初下修今年第一季財測，Nvidia 下修財測理由跟蘋果幾乎如出一轍。

該聲明中提到，宏觀經濟形勢惡化 (特別是中國)，導致 Nvidia 遊戲顯卡需求減弱，高階的 Nvidia 新 Turing™ 架構顯卡出貨量不如預期。

歸根究柢，Nvidia 承認產品高單價且支援的遊戲極少是導致需求下滑的原因之一。

該聲明中提到：「這些產品通過即時光線追蹤和人工智慧 (AI)，在性能和創新方面實現了革命性的飛躍。但是一些客戶可能會推遲購買，因為他們在等待更低的價位和 RTX 技術在實際遊戲中的進一步展示。」

Nvidia 亦稱資料中心業務營收低於預期，主因是客戶變得更加謹慎觀望，導致許多預期交易未能於上月完成。

儘管第四季獲利不佳，黃仁勳仍樂觀表示：「展望未來，我們對公司戰略和增長動力充滿信心。我們的業務基礎比以往任何時候都更加堅實和明顯，Nvidia 引領的不斷加速的計算模式，是滿足世界上永無止境運算需求的最佳前進道路。

黃仁勳稱：「我們正在創造的市場，包括遊戲、設計、高效能運算、人工智慧和自動駕駛汽車等，都是十分重要且不斷增長的，市場規模將非常大，而我們在其中擁有無與倫比的戰略地位。」

Nvidia 去年 11 月 16 日公布的第三季財報營收展望雙輸，引發當日股價狂瀉，一夕間流失市值超過 230 億美元，單日重挫跌掉一個 AMD。

在蘋果、Nvidia 紛紛下調業績展望之後，本週超級財報週，市場將密切關注美東時間 1 月 29 日發布的蘋果與 AMD 最新財報。