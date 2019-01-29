〈輝達下修財測〉華爾街忙砍目標價 Cramer：這就是拋售的理由

美知名財經節目主持人 Jim Cramer 週一表示，Nvidia (NVDA-US) 下修第四財季預測，可能是投資人該拋售股票的警告訊號。

Nvidia 發布警告後，Cramer 立刻下此評論，「如果你需要一個理由解釋為何該拋售股票，這就是你要的。接著你會聽到一堆人立刻說，上週漲的那些根本不該漲。」

Nvidia 主張宏觀經濟狀況惡化，尤其中國市場，因此下修財測，季度營收自先前估計的 27 億美元下降至 22 億美元。

Nvidia 週一股價崩跌近 14%，收 138.01 美元。

在此之前，Cramer 曾表示他一直擔心該公司供不應求，因為 Nvidia 的晶片廣泛使用在加密貨幣採礦業上，當時他認為這是一股激潮，但當時天價的加密貨幣 (其中以比特幣價格最高) 如今價格卻已經崩潰了。

分析師看法

Benchmark 分析師 Gary Mobley 調降 Nvidia 目標價，自 240 美元砍至 190 美元，但稱仍相信圖靈顯卡在公司去化 Pascal 庫存後將大有可為，因此仍維持該公司「買進」的評級。

「這次清理庫存，加上未來幾個月高達 40 款筆電和 30 款以上的遊戲支援 RTX 2060 光線追蹤和 AI 功能將上市，這會提振 Nvidia，迎接圖靈產品在消費電玩中的主要循環。」

Evercore ISI 分析師 C.J. Muse 提出一份報告，標題是「我們都知道這即將到來，只是不知道有這麼糟糕」，他也將目標價自 275 美元下修至 200 美元，但仍給予「優於大盤」的評級。

「股票和基本面處於低谷，迄今復甦的軌跡仍難以模擬，我們認為 Nvidia 在經過如此大幅度遜於共識預期後，恐需過幾季才能重拾任何成長溢價。」

瑞穗分析師 Vijay Rakesh 將其目標價從 230 美元下調至 200 美元，主張「由於庫存水平和催化劑的可見度有限，在 Nvidia 於 2 月 14 日公布財報前，股票交易可能會橫盤整理。」他給予買進評級。

Jefferies 分析師 Mark Lipacis 維持買進評級和目標價 246 美元，但上週他將 Nvidia 自其選股推薦名單中除名。他稱，他的數據顯示，過去 5 季的數據中心成長「遠高於」13% 的長期成長，所以預期出現暫停。

「數據顯示，先前一段時間高於趨勢線，這總計要花 2 至 4 季來消化，我們認為這回週期也是這樣。」

Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 認為，在獲得 Nvidia 下半年數據之前，恐怕其股票變成「死錢」，他給予目標價 250 美元、評級優於大盤，但稱近期內將會修改估計。

「目前的狀況令人震驚，該公司陷入了一場完美風暴，包含加密貨幣泡沫化、地緣政治衝擊、雲端成長放緩，以及電玩產業一直遲於納入其新功能。雖然我們一直希望上一季大幅度的削減可以解決問題，但看來不會只有一次削減了。」

總體而言，根據 FactSet，華爾街對 Nvidia 平均目標價為 215.75 美元，較去年 12 月底時的 225.83 美元下降。

在 35 位追蹤 Nvidia 的分析師中，23 位給予買進評級、10 位認為持有，另有 2 位建議出售。