Nvidia本季重挫54% 標普500表現最差個股

從 2016 年初到今年 9 月，Nvidia (NVDA-US) 的迅速崛起，將其市值從 140 億美元提升至 1750 億美元以上。對能夠處理人工智慧和加密貨幣採礦機處理器的需求猛增。

這些都過去了。

在第 4 季，投資人大賣 Nvidia 的股票，股價大跌了 54%，使其成為標準普爾 500 指數中表現最差的股票。該股週五 (21 日) 下跌 4.1% 至 129.57 美元。

Nvidia 也難逃壓低所有股指、並讓牛市領頭羊重挫的全面低迷氣氛的魔掌。納斯達克指數本季下跌 21%，這是自 2008 年第 4 季以來最大跌幅，標準普爾 500 指數下挫了 16%。

晶片股受創最重。由包括 Nvidia 在內 30 家企業組成的費城半導體指數下跌 19%，其中 Advanced Micro Devices (AMD-US) 下跌了 45%，美光 (Micron) (MU-US) 下跌了 33%。

但投資人已找到逃離 Nvidia 的具體原因。股票之前反彈的催化劑之一是該公司與加密貨幣，特別是比特幣的聯繫。隨著今年比特幣價格暴跌，對 Nvidia 圖形處理晶片 (GPU) 的需求減少。11 月 Nvidia 在公佈季報時，營收和展望時都低於預期。

Nvidia CEO 黃仁勳 (Jensen Huang) 在財報公佈後的分析師電話會議上表示，「加密貨幣的衰退已導致產業庫存過剩，尤其是通路庫存過剩。」

Nvidia 的問題不僅限於加密貨幣。該公司的數據中心業務部門，包括亞馬遜等雲端服務提供商的銷售額，也未能達到華爾街的預期，儘管營收成長了 58%。

財報發布後第二天股價下跌近 19%，接下來的交易日下跌 12%。分析師迅速調降了目標價。

Stifel 分析師 Kevin Cassidy 在報告中寫道，「我們預計財報後股價估值會出現一些調整，我們一直在尋找具有吸引力的切入點。」

進入人工智慧狂熱

Nvidia 遭到快速拋售提醒人們，當該公司正積極參與人工智慧的開發時，不少人對其仍在初期的籌備階段提出質疑。研究人員蜂擁買進該公司的 GPU 以加速其複雜模組的培訓，Nvidia 也試圖利用這股熱潮。

主管們開始高談闊談人工智慧，該公司直接在其晶片中添加了相關功能。雲端提供商提供了開發商可以租用的 Nvidia GPU。2016 年，谷歌發表訂製晶片，可以像 Nvidia 的 GPU 一樣訓練人工智慧模組。但 Nvidia 已經排除了谷歌的任何潛在威脅，因為該晶片製造商的處理器仍然可以更廣泛地使用。

FactSet 表示，在最高點時，Nvidia 的預期本益比幾乎達 54 倍，遠遠超過目前半導體產業本益比的 4 倍。銷售額和獲利繼續增加，但卻難以滿足投資人的高度期望。

現在大股東們正在退場。據《彭博》報導，知情人士透露，軟銀可能在明年初出售其 Nvidia 持股。該報導發布後的 9 個交易日中有 7 天股票下跌。