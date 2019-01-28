迎接金豬年 6大理財備忘錄先搞定 才能安心過好年

本周末起就開始迎接連續 9 天 (2/2-2/10) 的金豬年農曆春節假期，年節期間常有大筆開銷及資金運用需求，鉅亨網特地整理出 6 項理財大小事，提醒民眾及早檢視自己的理財備忘錄，若有資金需求，趁最後幾天的營業日，趕快先搞定。

一、換新鈔只有 5 天 ATM 過年期間領鈔不中斷

台灣銀行和中華郵政等 8 家金融機構自今 (1/28) 起到 2 月 1 日，共 5 個營業日，提供過年兌換新鈔服務，除了公股行庫可開始換新鈔，央行也已促請各大銀行，要留存充足的跨行清算資金，據統計，全體金融機構春節期間留存跨行清算資金餘額，預計 ATM 現鈔由平日約 450 億元，大幅多出 2.6 倍至 1600 億元，以確保民眾跨行領錢順暢不中斷。

二、信用卡款、貸款本息不欠過年 繳款期限落在春節期間會遞延

而因農曆新年將至，民眾近日得留意有無即將到期的信用卡款、貸款本息等，記得盡快在過年前繳付；若繳款期限剛好落在春節連假期間，銀行業者大多會提供自動遞延繳款的貼心服務，繳款截止日將順延至年後的第一個營業日（2/11）。

此外，因過年期間郵局停止營業，原預計於該期間寄出的信用卡實體帳單，將於年後立即寄出，並會將繳款期限延後；若持有信用卡電子帳單客戶，春節期間將照常寄發電子帳單，同樣也會將繳款期限延後，卡友不用擔心。

三、確認定存到期日 須動用資金要提前轉入活存

對於過年期間有資金需求或有投資理財規劃的民眾，需及早確認手邊是否有過年期間將到期的定存。若有，請先確認這筆資金的用途，倘若已辦理自動續存，且短期內需要動用這筆資金時，建議最好在年前先將定存約定改成非自動續存，並設定到期本息自動轉入活存，以便過年期間可靈活運用資金。

四、基金交易順延 海外 ETF 照常服務

至於基金投資族需留意，台股因 1 月 30 日封關、2 月 11 日新春開紅盤，因此國內台股基金於休市期間的申購、贖回或轉換交易，基金淨值計算日及贖回付款日，將依照各投信公司規定辦理，而春節假期所有交易，則順延至新春開盤日 (2/11)。

而春節前國內基金與境外基金商品，受理交易至 2 月 1 日中午 12 點，而春節期間所有交易，則順延至 2 月 11 日進行交易。

另外，海外 ETF 交易服務則是配合國外交易所的開盤狀況，照常提供服務。投資人可善加利用網路銀行、行動銀行或客服中心，在春節期間隨時隨地都能輕鬆完成交易。

五、期貨將調高保證金 欲交易國外期貨須補足保證金

至於期貨交易，期交所將調高股價指數類契約、商品類契約及匯率類契約的保證金，預定於本周三 (1/30) 的一般交易時段收盤後，調高約 10%，至 2 月 12 日 (星期二) 的一般交易時段收盤結束後，才會恢復為調整前 1 月 29 日的保證金。

期貨投資人應加強注意其國內 (外) 期貨未沖銷部位的風險控管、及帳戶權益數暨保證金之變化。

若欲下單交易國外期貨商品、或是有國外期貨商品部位留倉者，基於國外期貨風險控管或補繳保證金或交易下單需求，請務必提早於封關日 (1/30) 前，存入足夠的保證金權利金至國外期貨保證金專戶，或是提早將國內帳戶超額保證金辦理申請轉至國外帳戶，以利春節期間進行國外期貨商品的下單交易及風險控管。

六、網路金融服務不打烊 仍可線上理財

過年期間各銀行也多有提供客戶不打烊的金融服務，包含 24 小時服務的網路銀行、行動銀行 APP、ATM 存 / 提款機，以及提供全天候專人接聽的客服專線。使用網路銀行或行動銀行，可以隨時隨地檢視資產、進行線上理財。

此外民眾也可多利用線上繳款服務，如以網路銀行或行動銀行 APP 進行預約轉帳，只要確認扣繳帳戶餘額足夠支付，透過年前聰明預約設定，銀行將會於預約日幫您自動轉帳繳付，連假玩樂就能高枕無憂。