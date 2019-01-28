【豐銀投顧】2019真那麼糟？

◆盤勢分析

先別急，不要看到筆者的標題就認為我看這個行情還會再漲。這是二回事！開門見山的說，行情其實在今天就看到了可能壓回的危機。首先是期貨的交易量有減少的情況。而台股一直靠台積電撐場的情況在今天仍然很明顯。其實早在上週筆者就認為指數有拉回的可能，只是一些短線的利多使之在高檔多停留一段時間罷了。台股明天很簡單，只能漲不能跌，否則短線很容易拉回 (當然包括新春開紅盤)。這就是筆者對於近期行情的看法，直接告訴大家了！

那麼，筆者又為何說 2019 年沒那麼糟呢？其實指數跟實體經濟往往是二回事。現在我們打開電視或是報章雜誌，大家都說 2019 年的景氣會比 2018 年差。但台灣的數字再怎麼差，也都還有 2，遠比金融海嘯當年的負數還好，既然如此，到底還有什麼好怕的？我們可以看到目前的融資餘額可能在封關前跌破 1200 億，在 11 年前的 3955 點時，融資餘額就差不多在 1167 億，與目前幾乎相差無幾。結果呢？隔年指數大漲超過一倍！投資人除了看壞景氣，還把中美貿易大戰看的太嚴重了點。卻忘了其實美國將放慢升息的速度及中國開始「放水」降低存款準備率，都會使得流動率大幅提高。當熱錢要往股市流時，投資人卻在縮手、抽資金，這不是白白浪費大好機會嗎？

今天開始，投資人的追價意願會下降、避險的情緒會提升，因此在封關前指數還是有拉回的空間。就算台股封關期間國際股市發生重大回檔的走勢，台股跟著拉回，也都是合理的。但拉回之後，卻是讓你進場的好機會！今年可以注意的題材不少，沉寂已久的矽晶圓股、因浩鼎案而低迷很久的生技類股、以及受惠 5G 蓬勃發展的 5G 及其週邊概念股都值得留意。2019 年或許行情不會那麼大，但也應該不致於低迷到如同 2008 年的 3955 點那麼低，請您一定要有信心！最後祝您操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師