【華冠投顧】距離封關倒數2個交易日

#大盤短評：中長空，週線 B 波機率成型，多方防守看 9918，過年前安全期。

#盤勢分析

美股本周持續財報週登場，可以注意到的是費半指數領先站上 12/03 高點，這對多頭是一劑強心針，而台灣的電子指數能否領先金融、非金電先站上 12/03 高點完成底部型態會是接下來的觀察重點，如果可以領先站上，電子股的強勢會很有機會帶領股市在年後強攻一波，只是從週線型態來看，勢必還有修正整理的可能，因此有耐心的交易者請留意國際情勢發展及各項總經數據的公佈，因為如果空頭的反彈過度強勢，是會提升大區間震盪打底的可能 (2015Q2~2016Q3)。

#類股方面，週五提醒被動元件雖然進入反彈段機率大增，但因為籌碼偏混亂，因此建議以短線操作為主，今天 2327 國巨、2492 華新科與整體被動元件整體都開高走低，只能說不意外，所以也不斷提醒不要被指數創高影響，盡量不要追高，買? 不買紅，而今天輪彈到了部份蘋概族群，6456 GIS-KY、3673 TPK-KY 早盤都有攻勢，以籌碼來說，部份蘋概股的籌碼就相對轉為集中，反而可以留意，

而 2330 台積電今天才突破一月初高點，說明了相對台積電以外的標的對指數的貢獻度是提升的，雖然整體經濟情勢還是看空，但是多頭似乎也不是沒機會。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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