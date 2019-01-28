【華冠投顧】台股農曆封關前量縮重回萬點!

美股上周收高續漲連 5 紅，台股在台積電 (2330) 帶領下，加權指數攻克萬點，終場漲 43 點，10013 點作收，成交量 927 億元，價漲量縮。

美國政府重開大門，美股上周收高續漲連 5 紅，台股受激勵加上法人年前積極做多，今日終於重新站上萬點關卡，這是自 10/11 跌破萬點以來，第 2 次站回萬點之上。外資 (不含外資自營商) 持續買超 62 億元，投信買超 3.4 億元，自營商賣超 6 億元，三大法人買超 59.50 億元。外資期貨市場多單減碼 2126 口，餘 58986 口淨多單。台股農曆年封關今日到數第三天，預計明，後天，指數空間有限，盤面個股表現為主，建議投資人調整持股，若要買股須以可抱股過年為主。強勢股包括蘋概股康控 - KY (4943)，5G 概念股百一 (6152) 、上詮 (3363) 、聯光通 (4903)，工具機亞德客 - KY (1590)，半導體設備及系統組裝的京鼎(3413) 以及還有風電股的上緯投控 (3708) 等。

台股短線奮力萬點達成，可惜量縮，農曆年封關僅剩最後 2 天，指數空間有限，個股表現為主，在籌碼面仍對多方有利下，建議精選好股，抱股過年，迎新春開紅盤。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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