【永誠投顧】關鍵K團隊 盤後分析

◆盤勢分析

加權指數上漲 43.72 點 (+0.44%) 收 10013 點。

櫃買指數上漲 0.53 點 (+0.41%) 收 129.67 點。

▄今日大盤解析：

今日台股受美國政府關門情勢有所趨緩, 加上年前抽資金結帳賣壓大致到一段落的空窗期, 加上外資資金流入新興亞洲市場所致 (上周資金淨流入新興亞洲達 25.95 億美元，為 2018 年 1 月中以來最大流入金額)。台股今天在台積電(+1.33%) 與富邦金兩大權值股帶動下, 順利站上萬點達 10013 點。成交量為 926 億元。

▄重要事件：

1. 全新時代揭開序幕，如今最強而有力的武器，除了核武之外，就是跟網路有關。紐約時報 26 日報導，川普政府認為，主導 5G 行動網路的國家，將在本世紀取得經濟、情報及軍事優勢。美國及英國官員，對於華為的能力已經愈來愈擔憂。網路安全專家在仔細梳理華為原始碼，尋找是否有後門後發現，華為的確可能在深圳總部，直接遙控存取、控制部分網路。華為安插在網路控制軟體的程式碼，看起來雖不像有惡意也並未刻意隱藏，似乎是遠端更新網路、診斷問題的系統之一，但在某些情況下，該程式碼也能安排資訊流避開企業的資料中心（此為企業監控網路之處）。這成為人們認定駭客或中國情報人員能利用華為設備滲透數百萬個網路時，經常引用的證據。美國海軍戰爭學院（Naval War College）教授 Chris C. Demchak 共同撰寫的一份學術報告也披露，原本要從加拿大傳送至南韓的資訊流量，曾有長達 6 個月的時間，被重新導向至中國。

2. 經濟部規劃 30 日召開再生能源躉購費率審定委員會，針對爭議最大的離岸風電費率，沈榮津今天出席世紀集團與丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）舉辦的離岸風電水下基礎製造本土供應商聯合記者會時表示，感謝所有開發商提供佐證資料，能源局會提供給委員參考，委員會也開放開發商直接與委員說明，讓委員能制定出合理費率。沈榮津強調，這不是給委員會壓力，而是希望透過開發商清楚說明台灣風場條件、期初投資成本、工期等各方面與歐洲風場不同的因素，「坦蕩蕩來溝通」。媒體問及費率出爐後是否會公布所有成本資料，沈榮津表示肯定，因為台灣是民主社會，費率也會影響到電價，「這最後就是要接受各界的檢驗」，強調一切都要公開透明。至於是否擔心開發商在費率公布後決定放棄開發計畫，沈榮津表示，今天看到世紀鋼興建中的廠房，「這代表台灣重工業典範的開始」，合作的外商公司也派高層來台落實技術移轉，顯示支持台灣產業，以及在台灣練兵後爭取亞太市場的決心，「台灣一定要好好把握這次機會」。

3. 電子業苦日子來了！:「我們預期，供應鏈的高庫存量會花上好幾季才能消耗掉」，台積電財務長何麗梅在法說會表示。在詹家鴻看來，台積電對上半年看法這麼保守，代表科技業可能面臨一個比預期更差的下行週期。台積電透露，將與長期採購的晶圓片製造商協商降價，那麼，如環球晶等晶圓業者，將面臨毛利下修壓力。同時，台積電表示將小幅縮減資本支出，全年數字下調到 100 到 110 億美元，也對半導體設備業者帶來青天霹靂。整體電子業也不看好。詹家鴻對於台積電所說，高速運算（HPC）晶片扣除加密貨幣產品後，依然只能微幅成長的消息，感到震驚。因為，這代表高速運算晶片的主力應用如 AI、雲端、遊戲、伺服器市場成長率，恐不如預期。「這是不在原本預估的意外利空！」他在報告中論述。甚至，能讓高階手機春天來臨的 5G 應用，預估要等到明年，5G 手機晶片市場才會起飛。(這跟關鍵 k 團隊預估基礎建設先行. 終端手機 2020 才啟動看法一致)

▄國內外重要經濟數據：

1. 歐美晶片股財報優於預期，舒緩了外界對於全球經濟放緩的憂慮。但是航運費率卻呈現出截然不同的情況，過去半年散裝和貨櫃航運的費率跳水重挫，暗示世界經濟可能大幅減速。MoneyDJ iQuote 報價顯示，1 月 24 日衡量散裝航運運費的波羅的海綜合指數 (Baltic Dry Index、簡稱 BDI) 大跌 4% 收 939 點。和 2018 年 7 月 24 日波段收盤高點的 1,774 點相比，暴跌 47%。

2. 台灣經濟研究院 (25) 日公布最新經濟預測，將今 (2019) 年台灣經濟成長率下修 0.08 個百分點至 2.12%；台經院表示，下修 GDP 的主因是國際上雜音不斷，加上近期外銷表現遜於預期，導致出口下修，2019 年經濟估呈「外冷內溫」；至於未來經濟成長率是否可能上修？台經院則認為「照目前的劇本走，可能很難看到收視率突然提高」，未來上修的機率較小。台經院景氣預測中心主任孫明德指出，本次 GDP 下修主要受到出口下修影響，而出口下修主因包含美中貿易戰持續歹戲拖棚，讓不確定性拖長，所以近期貿易戰雖有和解跡象，然製造業廠商對未來半年看法卻沒有變樂觀，加上貿易轉壞的情況比預期嚴重，如上月外銷訂單兩位數的衰退幅度真的太大，表現遜於預期；因此本次下修 GDP 和出口的預估，主要就是反映貿易戰等國際雜音不斷、以及外銷訂單低於預期。

▄強勢族群與弱勢族群：

強勢族群

IPC 與自動化:

1590 亞德客 - KY+9.20%

6166 凌華 +8.44%

6414 樺漢 +4.92%

半導體設備

3583 辛耘 +9.95%

3413 京鼎 +9.85%

鴻海集團

4960 誠美材 +9.90%

3413 京鼎 +9.85%

6456 GIS-KY +5.83%

弱勢族群

高速傳輸

5269 祥碩 (-3.90%)

6411 晶焱 (-0.14%)

48V 輕混系統

5439 高技 (-1.32%)

4551 智伸科 (-0.76%)

護膚美容

8436 大江 (-0.57%)

1786 科妍 平盤

▄盤勢架構：

今天大盤明顯受到美國政府關門協商對立趨緩, 加上熱錢流入亞洲新興市場, 權值股台積電上揚 1.33%。中型股今天由沉寂已久的自動化與工具機類股如亞德客 / 上銀, 以及鴻海集團 GIS 帶動上揚, 平均漲幅超過 6%。小型類股資金又回到 5G 供應鏈, 不過漲勢比較平均, 主要由光通訊聯亞帶動, 整體而言, 已經低迷許久的工具機與鴻海集團也開始輪番反彈了, 加上由底部區 9319 上來約 700 點的漲幅, 這邊不是那麼建議再積極追價!!

▄總結：

目前估不願抱股過年以及丙種的資金抽回的賣壓大致已經反映， 指數短期不容易再呈現大幅的上漲, 這邊應該是建議適度獲利了結, 採守勢保持戰果。持股比例也建議適度降低, 主要是年假期間國際金融局勢還是有變數, 若高持股萬一有任何風吹草動很可能會套在波段的高點。追逐強勢股當然是一個對的策略, 但位階一定要把下檔風險先控制住, 再來談穩定獲利。許多其他分析師經常喊一堆股票, 看漲說漲, 但實際上有操作經驗的投資朋友都知道, 這樣掐頭去尾其實很難賺到, 壓力又大。只有跟著我們關鍵 K 團隊, 低檔時抓對產業趨勢, 逢低買進等待發酵賣出, 既輕鬆又能長知識, 並開始認識總體經濟與法人的布局思維, 是不是很棒呢? 快來加入我們的團隊!!

作者: 永誠國際投顧 藍登耀分析師

※永誠國際證券投資顧問股份有限公司 (103) 金管投顧新字第 024 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估，並自負盈虧。