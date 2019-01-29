

◆盤勢分析

1. 因美國工業與晶片龍頭財報業績不佳，加上國際油價重跌超過 3%，周一美跳空開低，尾盤跌幅收斂，最終四大指數下跌 - 2.09%~-0.84%。其中，Nvidia 下調獲利預估，盤中暴跌近 14%，而卡特彼勒盈利不如預期，收盤跌幅超 9% 領跌，連動 AMD 下跌 7.98%、美光下跌 2.26%、台積電 ADR 下跌 1.81%、APPLE 下跌 0.93%。台指期夜盤下跌 29 點，收在 9957 點，今日留意摩台結算。

2. 美國有望重新開門與賽靈思財報亮眼，激勵亞股普遍上揚。周一台股跳空直接站上萬點開出，盤中一度回測 9,990 點，但在權值股 2330 台積電力撐全場，終場加權指數報收 10,013.33 點，上漲 43.72 點，漲幅 0.44%，重回萬點之上。

3.OTC 指數在開高走高，終場收 129.67 點，上漲 0.41%，連續第四天收紅 K 棒，目前即將挑戰 12/03 的 130.96 前波高點，表現相對強勢。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周一台股指數收小紅 K 線，進入 12 月初向下跳空缺口之內。

(2) 量能：成交量縮至 926.09 億元，預估在農曆春節前不易擴大。

(3) 技術指標：日 KD 指標高檔反轉向上、MACD 柱狀體走揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 59.5 億元；外資 + 62.07 億元、投信 + 3.48 億元、自營 - 6.04 億元。

5. 電子類股

(1)IC 製造：上周五外資買超 158 億元，配合美國科技股股價表現亮眼，2330 台積電股價延續上周強進走勢，周一再上漲 1.33%，並且支撐台股攻上萬點，帶動 5347 世界走盤挑戰年線；此外，IC 封測廠 3264 欣銓股票再創反彈新高。此外，矽晶圓 3016 嘉晶、5483 中美晶維持紅盤。

(2) 電子零組件：1Q19 偏光片吃緊，帶動 8215 明基材、4960 誠美材股價連續兩日上揚。5G 相關 3363 上詮、4903 聯光通、6271 同欣電獲得法人買進，股價強勢表態。

6. 非電子類股

(1) 春節概念股：農曆春節逼近，休閒股 9943 好樂迪、5701 劍湖山、2702 華園、2903 遠百、1215 卜蜂、1210 大成等受惠股，股價表現不俗。

(2) 工具機：市場資金持續進駐高配息的工具機族群，1590 亞德客 - KY 宣布切入線性滑軌市場，股價爆量上漲，帶動 1597 直得、2049 上銀等集體上漲。

(3) 風電：躉購費率即將周三拍板，經濟部長釋出市場不宜將離岸風電簡化為價格問題，激勵 3708 上緯投控、9958 世紀鋼近期轉強，股價持續上攻。

7. 重點訊息：

(1)台積電又出包 大客戶全中鏢: 2330 台積電在 26 日陸續通知客戶，因為化學品 (光阻液) 的問題導致晶圓良率不佳，部份晶圓可能因此報廢，受影響製程是 16 奈米及 12 奈米晶圓，受波及晶圓超過 1 萬片。台積電已經與受影響的客戶協商，希望在季底前趕工補足客戶所需晶圓數量，並表示仍不改第一季的業績展望。

(2)攻電動車零組件市場，應華、捷邦宣布換股合併，捷邦將下櫃: 能率集團旗下金屬機殼廠 5392 應華與旗下 1566 捷邦周一 (28 日) 分別召開董事會通過以股份為對價之股份轉換案，由應華取得捷邦 100% 股份，捷邦將下櫃。這次換股比例暫定一股捷邦換發應華 0.5291 股，雙方將於 3/27 召開股東臨時會討論，暫定 6/27 為股份轉換基準日，以上周五收盤價計，目前尚有 20.5% 議價空間。

