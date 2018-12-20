鼎炫-KY雙引擎持續加溫 衡器事業、智慧農貿在南京傳出捷報

全球衡器暨專業 EMI 材料領導廠商鼎炫 - KY(8499)受惠材料事業美系客戶年度新款產品上市，近兩月營收連續創下歷史新高。而衡器事業深耕傳統農貿市場轉型升級超級市場數年，重點開發的南京區域農貿市場近期傳出捷報，帶動智能衡器出貨升溫，帶動集團營運持續維持成長動能。中國政府 “十三五” 規劃已將食品安全問題提高到國家戰略高度，持續加強農產品品質安全追溯體系的建設，以健全農產品品質和食品安全監管體制。鼎炫 - KY 為南京區域智慧農貿市場所開發的新一代智能型衡器，以全觸摸按鍵取代傳統的機械按鍵，極大提高用戶的使用體驗，並透過智能衡器建立起傳統農貿市場會員消費模式。採用此款智能型衡器一方面可以解決交易 “缺斤少兩” 問題，另一方面可隨每筆交易列印食品追溯依據的收據，確保消費者有據可查、有責可追，促使商家堅持規範，誠信經營。



南京區域智慧農貿市場內設有智慧運營服務中心，每日對入場食品進行檢驗編碼，並將檢測資料匯總整理，在市場公開區域的顯示屏幕中連續顯示，提供消費者看得見、摸得到的安全感，確保進入市場的農產品的高度安全性。而檢測結果及資訊可即時上傳至政府監管部門，通過智慧農貿管理系統大數據中心，即時掌握各大市場每天的檢測資料，實現動態高效監管。



展望未來營運，鼎炫 - KY 保持審慎樂觀看法。衡器事業在農改超領域將持續複製昆山及南京等地的成功經驗，持續推廣至全中國各地農貿市場。而應用於大型超市的智能條碼秤，在全球超市無人智能化需求帶動下，俄羅斯、美國與加拿大等地區銷售持續提升，提供衡器事業未來成長動能。另 EMI 材料事業持續受惠美系客戶筆記型電腦及平板電腦新改款產品出貨，近期亦成功打入陸系大尺寸面板之供應鏈，將帶動 EMI 材料事業邁向另一成長階段。鼎炫 - KY 表示，隨著衡器、材料雙業務拓展有成，預估未來營運將可望穩健增長。

