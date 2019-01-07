鼎炫營收連三月創新高 去年Q4營收5.52億元登頂

鼎炫 - KY(8499-TW) 生產衡器及 EMI 材料廠，在兩項業務營收衝高帶動下，去年第 4 季營收展現爆發力，創新高，去年 10 月、11 月、12 月營收逐月創高，今 (7) 日公布去年 12 月達 1.95 億元，月增 5.48%，年增 34.81%。

鼎炫 EMI 材料去年 12 月出貨趨緩，但衡器產品出貨向上成長，推升去年 12 月營收刷新歷史新高，第 4 季營收達 5.52 億元，繳出歷年單季新高成績，年成長 42%，全年營收 16.47 億元，年增率 12.13%。

鼎炫主管指出，去年 12 月旗下 EMI 材料與衡器事業營收比重約為 62% 及 38%，較上月 70％及 30％相比，衡器事業出貨占比明顯提升。EMI 材料事業因美系客戶新筆電及平板電腦新品上架拉貨高峰期暫告一段落，導致材料事業出貨較上月略為下滑，但衡器事業長期深耕智能衡器領域，在中國「農改超」領域已有明顯進展，衡器事業產品順利取得南京地區農貿市場智能衡器訂單，並於去年 12 月起陸續批量出貨，進而帶動單月、單季與全年合併營收均刷新歷史新高之亮麗成績。

鼎炫旗下衡器事業在秤重物聯網領域已積累多年的能量，隨著近年中國政府加大落實食品安全追溯機制，推動中國農貿市場 E 化發展的態勢確立，搭配中國區域第三方智慧支付的科技普及，鼎炫衡器事業將續以自有品牌 T-Scale 搶攻中國「農改超」市場商機。近期南京政府重點推廣其轄區內六大區域共計 20 餘個傳統農貿市場，打造成為全國食品安全示範城，相應智能衡器訂單都由鼎炫順利拿下。

鼎炫去年第 3 季稅後純益 1.17 億元，每股純益為 2.29 元，鼎炫去年前 3 季稅後純益 2.51 億元，每股純益為 4.87 元。

鼎炫指出，衡器事業在中國「農改超」商機將持續複製昆山及南京等地的經驗，持續推廣至全中國各地農貿市場，而應用於大型超市的智能條碼秤，在全球超市無人智能化需求帶動下，俄羅斯、美國與加拿大等地區銷售持續提升，以期帶動衡器事業持續成長動能。另一方面，EMI 材料事業受惠美系客戶筆記型電腦及平板電腦新改款產品出貨，且成功打入陸系大尺寸面板之供應鏈，將帶動 EMI 材料事業邁向下一個階梯式的成長。