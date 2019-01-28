5G時代將臨 IBM與多家印度公司接洽進行基礎建設

據報導，美國科技大廠 IBM(IBM-US) 正在幫助印度公司，迎接 5G 時代的到來。目前，IBM 已開始與包括電信公司在內的多家印度企業進行接洽，以幫助他們制定 5G 相關策略，建立應對 5G 需求的能力。

「我們在 2019 年的一個重點是企業的 5G，我們將從基礎建設的角度為出發點，」IBM 網路服務總經理 Archana Vemulapalli 向媒體表示。「我們將會與客戶一起，掌握 5G 新技術的全部相關性和重要性，並推動當地的快速地採用。」

Vemulapalli 表示，一旦 5G 啟動，數據流量將會增加，企業上的事務將變得更為複雜，這就是為什麼他們的基礎建設需要提前做好準備。他也補充表示，透過克服這些挑戰，企業也能藉此成為「數據智慧組織」。

除此之外，IBM 也將與當地公司合作開發 5G 相關的服務。Vemulapalli 表示，包括醫療保健、汽車、重工業在內的產業，和物聯網 (IoT) 領域相關的公司都正在尋求機會改造他們的網路。「物聯網的 5G 採用將達到不同的水平境界，這也將是 IBM 另一個關鍵的垂直領域。」她表示。

目前來看，電信業是 IBM 在印度的最大營收來源，為 8 億至 10 億美元。其次是銀行、金融服務和保險以及政府等垂直市場。 IBM 也是當地電信公司 Bharti AirtelNSE 和 Vodafone Idea 的唯一 IT 外包供應商，IBM 也正在與他們進行最後談判，可望在 3 月底前完成一項多年期交易的商談。

Vemulapalli 認為，印度當地電信公司需要迎頭趕上以抓住 5G 相關商機。她也補充表示，印度的數據消費模式顯示，該市場的增長潛力巨大。