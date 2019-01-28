高通組合拳：訴訟、禁售、拒售 逼蘋果退讓

行動晶片龍頭高通高級副總裁和專利顧問 Mark Snyder 在接受專訪時透露，高通正繼續在中國擴大與蘋果之間的專利權戰場，以阻止蘋果相關侵權產品在中國銷售，「預期在接下來幾個月，會看到更多來自中國其他法院的禁令公布」。

Mark Snyder 指出高通目前在中國一共發動 22 起針對蘋果的專利侵權訴訟案，其中涉及大量 iPhone 所使用的高通技術。在去年 12 月 10 日中國福州中級人民法院已經頒發關於其中兩個相關專利的臨時禁令。

該臨時禁令要求蘋果立即停止針對高通兩項專利的、包括在中國進口、銷售和允諾銷售未經授權的產品的侵權行為，被列入禁售範圍的蘋果手機高達 7 款，分別是 iPhone 6S、iPhone 6S Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus 和 iPhone X。

圖: 東方財富網，高通股價周線

蘋果則表示，已透過軟體升級方式來規避上述兩項專利，並把相關符合規範的資料提交給中國福州中院。但高通則認為，即便軟體升級依然無法解決蘋果的專利侵權問題，向中國福州中院提交強制執行的申請。

此外，高通認為在中國被侵犯的專利還涉及到其他的功能領域，包括手機中所使用的硬體的電路架構，以及其他軟體功能。

對於高通與蘋果之間的專利戰，北京大學教授、反壟斷學者盛傑民認為，中國福州中院案對高通和蘋果的全球訴訟來說只是一個非常小的案子，高通利用非標準必要專利來起訴蘋果，向法院請求給臨時銷售禁令。高通只是把中國的專利戰當做籌碼，希望蘋果能夠在標準必要專利的訴訟中讓步。

脫離高通，蘋果跨入 5G 存隱憂

由於蘋果跟高通在專利權上引發激烈的對抗，目前高通拒絕供應給蘋果最新的基頻處理器。近期，蘋果公司首席運營官（COO）Jeff Williams 透露，在蘋果 2017 年對高通提出起訴後，高通拒絕為 2018 年款的 iPhone 提供 modem。

意味著並不是蘋果不想用高通的基頻晶片，而是高通拒絕將產品銷售給蘋果，最終蘋果只好轉向 Intel。此外，Jeff Williams 還表示，蘋果曾試圖和高通談判，恢復過去彼此間的合作關係，但遭高通拒絕。

而根據一份國際研究報告指出，蘋果計劃在 2020 年才會為 iPhone 搭載 5G 系統。預估蘋果將使用英特爾的 8160 5G modem，它可提供 6Gbps 的傳輸速度，該 modem 採用的是英特爾 10 奈米工藝。但英特爾的 10 奈米工藝屢次跳票，因此是否能供應給蘋果足夠的數量，或是台積電能否適時提供產能，將為 2020 年 iPhone 銷售量投下變數。