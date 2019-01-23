〈財報〉IBM獲利、今年財測優於預期 盤後大漲

IBM (IBM-US) 週二 (22 日) 公布第四季財報和全年財測優於預期，股價一度大漲 7%。

財報關鍵數據

每股純益 (不含特定項目)：4.87 美元 vs. 4.82 美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)

營收：年降 3% 至 217.6 億美元 vs. 217.1 億美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)

目前 IBM 營收已經連續 2 季下滑。

針對 2018 全年，IBM 每股純益 13.81 美元，不含特殊項目，同樣高於 Refinitiv 調查的分析師預期 (13.78 美元)。

IBM 最大業務部門「技術服務和雲端平台」營收 89 億美元，但不及 FactSet 調查的分析師預期 90.4 億美元。

第二大業務部門「認知解決方案」營收 55 億美元，超過 FactSet 共識預期的 52.7 億美元。

IBM 的「全球商業服務」部門營收 43 億美元，超過預期的 41.5 億美元，而「系統」部門營收 26 億美元，低於預期的 27.7 億美元。

IBM 第四季支付 340 億美元收購開源軟體紅帽 (Red Hat) 公司，預計今年下半年完成；宣布與三星達成一項晶片製造協議；以 18 億美元出售軟體資產給 HCL Technologies 公司。

KeyBanc 資本市場分析師 Arvind Ramnani 認為，收購紅帽的交易讓 IBM 成為雲端供應商的領導者，且與亞馬遜、微軟和谷歌等相比也大幅改善競爭地位，「然而，根據我們與投資者的對話，IBM 併購紅帽後是否有能力留住紅帽員工是大眾關心焦點，且儘管具有收購轉型潛力， IBM 恐已為此資產溢價支付 32 倍 EV / FCF (2019 財年)。」

2018 年 IBM 半數營收 398 億美元來自「策略首要」部門，包括社交、行動、分析和雲端。雲端營收年增 12% 至 192 億美元。

財測

針對 2019 年，IBM 預期 EPS 至少 13.90 美元，不含特殊項目。根據 Refinitiv，分析師則估計 13.79 美元。

野村 Instinet 分析師 Jeffrey Kvaal 團隊在本月中旬報告提到，「我們相信『策略首要』部門的持續成長，將讓 IBM 在 2019 年返回內部成長，克服匯率阻力。」

IBM 股價今年迄今上漲 7%。