台股盤後─封關前多方一舉收復萬點版圖 5G題材最火紅

在外資持續偏多操作格局下，台股今 (28) 日開盤即衝破萬點，是去年 12 月 5 日以來首見，盤中雖一度跌至 9990.07 點，但全日維持紅盤之上，終場以 10013.33 點作收，上漲 43.72 點，其中，5G 題材熱度不減，帶動光纖相關業者走勢表現強勁。

行政院 5G 行動方案最快本周、最慢 2 月底前出爐，亞系外資最新報告指出，現在雖僅是 5G 發展初期，但對半導體產業長期貢獻可期，相關題材將持續受到市場矚目。

即便封關在即，5G 供應鏈仍有強勁表現，上詮今日直奔漲停，聯光通也逼近漲停板，台通漲逾 4%，華星光、眾達 - KY 均漲超過 3%，前鼎續漲近 3%，光環、波若威和聯鈞漲 1% 上下。

在農曆年節長假前，飯店和旅遊股相關業者罕見有積極買盤進駐，富驛 - KY 漲停，洛碁漲近 8%，華園漲逾 4%，遠雄來、劍湖山也有 2% 漲勢。

自動化設備和工業電腦相關應用，使業者表現偏強，凌華續漲逾 8%，上銀、新漢漲超過 2%。

從權值股來看，仍有不少維持在紅盤上，穩住多頭格局，包括台積電、台塑化、鴻準、南亞科、富邦金和台泥均漲逾 1%，國泰金、南亞、可成、遠東新、中信金、玉山金、台灣高鐵和第一金等同樣穩在紅盤上，顯示買盤平均分散在電金和非電。

不過，群創、台灣大、統一、台達電、大立光、聯電、上海商銀、台塑、中華電、遠傳和友達等遭壓抑在盤下。

投顧指出，外資延續偏多操作，使台股正緩步消化前波套牢賣壓，考量陸續公布的美股企業財報表現可望優於預期，而聯準會轉趨鴿派態度推升資金行情有，可看到投資人對 5G 題材和高現金殖利率標的，有較高意願抱股過年。

從技術面來看，大盤沿著 5 日均線緩步墊高，而僅剩 2 個交易日就要封關，近期只要國際股市無重大利空，封關前台股仍可望持續驚驚漲。

其中，由於電子股近期量能有明顯增溫，加上近期投信持續回補利基型產業，可作為偏多操作的方向。