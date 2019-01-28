〈盛群法說會〉Q1營收估持平同期 全年三動能帶動 營運延續去年高檔

盛群 (6202-TW) 今 (28) 日召開法說，副總李佩縈指出，美中貿易戰影響比想像中小，1 月營收可望重返 4 億元，首季則估較上季略減、持平去年同期，而受惠智慧家居應用看俏、藍芽耳機出貨倍增，加上無線充電第 2 季起可望重啟出貨，今年可望延續去年高檔表現。

李佩縈指出，從目前代理商回報的銷貨狀況，貿易戰衝擊比預估的小，主要是中國客戶因為貿易戰，減少使用歐美製的零組件，盛群受惠轉單效益，1 月營收可望重返 4 億元，農曆年後則需觀察拉貨狀況，但目前看起來首季應與去年同期差不多

全年來看，李佩縈看好，盛群無線藍芽耳機已切入中國 2 大手機客戶，今年相關應用出貨可望倍增，加上煙霧感測器、電子門鎖等智慧家居出貨旺，今年營運可望去年高檔水準。

此外，去年下半年無線充電因客戶消化庫存，導致出貨動能趨緩，李佩縈認為，第 2 季可望重新開始出貨，主要應用會是車用無線充電、電動牙刷也將帶動營運表現。

不過，去年因為晶圓代工廠漲價，導致產品毛利率受到壓縮，李佩縈指出，目前看來首季仍不可能降價，之後情況需再觀察，至於產品價格，李佩縈表示，目前歐美廠轉過來對於價格仍可接受，但中國大陸客戶接受度較低，因此還得再協調。