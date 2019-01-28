創業家旗下松果購物A輪融資獲1.5億元 預計今年Q2公開發行

創業家 (8477) 旗下松果購物預計將於今年第二季正式公開發行，目標 2020 年上櫃，成為電商類股的新星。今宣布完成 A 輪融資，獲得 1.5 億的資金挹注，除了母公司創業家兄弟持續看好並大力支持外，也引進策略投資者包含 AppWorks 之初創投、中信創投、中加創投等投資機構，預計本輪資金將用於加大投資松果購物在台灣市場的布局，同時推進松果購物品牌規劃、數位廣告、AI 及社群推展等運用。松果購物於 2016 年成立，以行動思維打造全新的 B2B2C 電商平台，打造小而美的輕資產電商營運模式，不到兩年的時間即達到損益兩平且持續穩健獲利的亮眼表現。松果購物以賣方免租金、買方免運費商業策略迎戰市場，並有別於傳統網路開店平台，主動幫廠商投放數位廣告協助線上銷售，成為台灣唯一訂單成效型的電商平台。



松果購物 2016 年 5 月成立至今累計總交易額突破 13 億元，進駐 3600 間廠商，APP 下載數更已突破 130 萬，帶動行動端業績高達 8 成，2018 年度交易額再創新高，年成長 160% 以上。



董事長郭家齊表示，松果購物本次以每股 20 元、發行 750 萬股，透過市場看好電商產業發展及對於松果購物營運模式的樂觀看待，合計共募資台幣 1.5 億元，此次資金將成為帶動松果購物下一波重要發展的推進器，並作為目標 2020 年掛牌的前哨準備。2019 年松果購物將透過 AI 人工智慧、大數據、顧客關係管理的連動及全方面應用，搭配活化 APP 行動商機的推進，並積極布局品牌的能見度帶旺消費者市場。



AppWorks 之初創投創辦合夥人林之晨特別分享，當手機上網為主的行動世代漸成消費主力，傳統電商大平台無法完全滿足他們的需求，市場出現一個 Mobile-First(行動優先) 網購服務的空缺。松果購物即使在補貼、割喉折扣充斥的劇烈競爭環境中，仍能實現獲利，足以顯示該團隊的實力，因此 AppWorks 決定參與本次投資，支持松果購物繼續大步前進。