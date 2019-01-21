農曆年將至 開運、清潔商品買氣旺 富邦媒、創業家業績添柴

農曆金豬年即將到來，許多民眾開始著手為來年討好運、招財氣。富邦媒 (8454) 旗下 momo 購物網分享，歷年農曆春節前夕站上開運小物、風水擺飾皆帶起一股強勁買氣，年年刷新紀錄的線上點燈也依舊買氣熱絡，特別的是今年開運商機掀起「除穢掃除」趨勢，像是檀香金皂、開運洗衣露等除穢洗衣清潔商品買氣較上月同期成長約四成，顯見開運兼具實用性的生活用品勢不可擋。而隨著農曆年將至，許多消費者把握時間進行居家大掃除，以求除舊佈新，而除了打掃清潔之外，空間收納更是整理環境的重要一環。創業家 (8477) 旗下電商平台生活市集站內數據顯示，農曆年前一個月是收納相關商品銷售旺季，今年 1 月銷量更較去年同期成長近一成，「收納櫃」、「收納盒」等關鍵字近一個月來熱搜度更較前月超過兩倍，顯見消費者對於收納用品的需求持續增加。



生活市集今公布《2018 十大熱銷收納用品排行榜》，而據觀察，熱銷榜上五成是大容量、可堆疊且輕巧的塑膠收納箱，而機動性高、收納性強的鞋櫃、衣櫃也榜上有名，亦可見耐重收納架、加厚不易抗鏽的曬衣架；此外，生活市集也發現年度熱銷收納用品單價大多介於 200-1000 元，凸顯兼具實用功能及親民價格的高 CP 值品項已是消費者購物首選。



此外，富邦媒提到，年年刷新紀錄的線上點燈，今年亦推出鹿港天后宮與烘爐地土地公兩大宮廟點燈組，不論是祈求財運、平安或是姻緣都可透過 momo 購物網線上點燈，這股隨「e 化」崛起的線上商機為民眾提供更為便利的點燈管道，期望帶動今年點燈數再攀新高峰。