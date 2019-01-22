創業家年貨業績月增85% 1月交易額挑戰年增100%

農曆年進入倒數兩週，創業家 (8477) 旗下松果購物觀察，上週假日由於週六補班及天氣部分影響，讓許多消費者轉由線上採辦年貨，週末假日兩天業績表現較上月同期假日大幅成長 8.5 成。松果購物看準傳統商機持續發燒，新世代過節法需求出現，即日起全站不限金額免運費，並續開伴手禮、年貨專區優惠，並看好活動挹注買氣，1 月份交易額將挑戰年成長超過 100%。松果購物觀察，今年截至目前首波線上年貨大街集結傳統年菜、伴手禮、年貨三大類需求，都已創下歷年最佳的銷售成績，年菜因應手機一指化購物需求，有高達 8.8 成選購成套組合，8～12 道菜式組合仍最熱銷，整體年菜訂單數大幅成長 4.7 倍；伴手禮第一波則以零食及糕餅類為大宗，價格帶約在 200～600 元左右禮盒訂單量最多，但烏魚子及養身補品類也衝出不錯的成績，整體伴手禮銷量較去年同期成長超過 6 成；年貨類則因應網路消費族群對於嚐鮮及口碑評價的重視更優於品牌的特性，也帶動非大品牌商品及異國風食品在網購銷售中嶄露頭角。



松果購物觀察，過年前除了傳統年節商品買氣旺之外，現代消費採購上也有幾個轉變，也帶起年前新黑馬。其一，除舊佈新，不只要大掃除貼春聯象徵來年可以更加美好，已轉變為妝點居家、更替家居擺設，提升新年的生活品質，帶動節慶性的新年裝飾壁貼月銷量成長 6.6 倍，輕家居、家具商品出現汰換潮，買氣強強滾；其二，圍爐壓歲錢，不僅要給長輩添歲、給晚輩壓歲錢，更要比創意添趣味，整體造型紅包袋月銷量增 5 成；其三，團圓不一定要待在家，一同出遊也是凝聚感情的方式，旅遊商品在 1 月份銷量也成長超過 5 成，29 吋行李箱更是需求倍增。

